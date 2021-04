Vaccini, la caporetto dell’europa dei burocrati e della debole italia

La questione vaccini in Europa ha dimostrato tutto il sua fallimento in quanto stati apparentemente uniti, un fallimento evidente che può essere paragonato alle peggiori riunioni di condominio. Ognuno per se, ognuno senza certezze, ognuno a scaricare un barile che forse è troppo pesante per l’attuale classe politica.

In tutta questa vicenda l’EMA non fa una gran bella figura, lavandosi le mani e come il peggior Ponzio Pilato della storia, lascia la decisione ai singoli stati. Astra-Zeneca già nell’occhio del ciclone ne esce con le ossa rotte. Tante le disdette già prima dell’annuncio, Danimarca e Finlandia che lo hanno fermato completamente e tutti gli altri stati che ne consigliano l’uso dopo i 60 anni.

Ne deriva che la campagna vaccinale, subisce un altro rallentamento nell’attesa di rifare il piano che ora deve deviare le fiale del vaccino sotto accusa verso la fascia 60-79 anni. Da un lato, il massivo uso di questo vaccino, potrà finalmente mettere al sicuro queste persone che sono considerate le più fragili contro il Covid, visti i numeri della letalità, dall’altro mette i paesi, in particolare l’Italia, davanti alla sfida di ottenere più fiale da Pfizer e Moderna. E qui si intravede un altro fallimento, dell’Italia come stato come forza politica come potenza mondiale. Diciamoci la verità, contiamo davvero poco.

Non abbiamo la forza di poter scegliere come negli Stati Uniti, dove è stato detto chiaramente che loro Astra-Zeneca non lo useranno perché hanno tre vaccini che funzionano perfettamente. L’Italia anche con il cambio di guardia Conte-Draghi, non ha fatto nessun passo avanti nelle gerarchie politiche, siamo rimasti quelli che eravamo, siamo rimasti a raccogliere le briciole dei potenti.

Visto dal lato emotivo delle persone, è normale che da stamattina, la rinuncia ad Astra-Zeneca per gli under 60 diventa lecita.

Seppur con percentuali bassissime il problema esiste e seppur il rischio di infettarsi è alto e fa paura, fanno altrettanto paura le notizie dei trombi dopo l’inoculazione di Astra-Zeneca.

In tutto questo, la Campania raggiunge un milione di dosi inoculate, un primo traguardo raggiunto in ritardo e che non fa ben sperare sulla copertura totale entro l’Estate.

A Casoria invece, per fare un vaccino bisogna spostarsi di chilometri: se ti va bene, raggiungi Frattamaggiore o Giugliano, se ti va male, Pozzuoli o Bacoli. Sembra assurdo che in una città con 85000 abitanti, con una densità che ha messo a rischio e continua a mettere a rischio tutti, non ci sia un centro vaccinale comunale. Dall’inizio di aprile ormai quello ad Arpino è stato chiuso, senza motivo o quantomeno per motivi a noi sconosciuti. Dopo il fallimento degli stati, delle istituzioni sanitarie e del governo Italiano, a cascata assistiamo (ma ormai siamo abituati da anni) al fallimento delle istituzioni comunali, che non tutelano i cittadini da nessun punto di vista, lasciando ancora una volta questa città e i suoi cittadini allo sbando, una città che anche questa volta sta andando avanti per forza d’inerzia.