Vaccini, il 6 Agosto in Via Marconi prima dose senza prenotazione

Venerdì 6 Agosto un camper dell’ASL NA 2 Nord sarà a Via Marconi, all’altezza della farmacia Di Lullo, dalle h. 19.00 alle h. 23.00 per effettuare vaccinazioni contro il Covid-19.

Non occorrono prenotazioni, si userà solo vaccino Moderna e non si faranno seconde dosi.