Vaccini Covid-19, il Comune sceglie i punti per la somministrazione di massa

In vista della campagna vaccinale per il Covid-19 a Casoria, il cui inizio sarà stabilito dall’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord nei prossimi giorni, ci siamo battuti fin da subito per due punti vaccinazioni anziché uno solo.

In base alle caratteristiche segnalate dall’ASL, la scelta preliminare, in attesa dei sopralluoghi e della decisione definitiva dell’ASL, è ricaduta sul Palacasoria, la Biblioteca Comunale ed i locali della Protezione Civile a via Nazionale delle Puglie.

Tali locali, per dimensioni, allacciamenti con le utenze e posizione sono stati ritenuti dall’ASL potenzialmente idonei per poter, nei prossimi mesi, ospitare tutto il necessario per la campagna vaccinale.

Nei prossimi giorni l’ASL effettuerà i sopralluoghi a Casoria e deciderà quale, tra i locali al momento individuati, sarà la sede definitiva per la somministrazione del vaccino.