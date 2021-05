Una nuova veste grafica che anticipa la ripartenza del Paese

Un Italia che fa i conti con ciclici vizi e antiche passioni, con un virus che non fa più paura ma sta ancora fuori la nostra porta.

L’Inter vince il campionato di calcio dopo dieci anni, interrompendo il dominio della Juventus, e circa 30mila persone si sono riversate in piazza Duomo a Milano senza minimamente pensare alle regole – tutt’ora in essere – del distanziamento sociale. Con buona pace dei virologi ma contro le passioni popolari poco si può arginare.

La politica si arrovella sull’ennesimo caso di censura in Rai, il ciclico vizio del controllo della televisione pubblica che una longa mano oscura – trasversale ai partiti – vuole nazional popolare. Oggi a farne di conto è Fedez ma in passato ne sono stati vittime personaggi ben più illustri che per uscire dalla gogna si son dovuti dare…alla politica.

Intanto il virus è fuori la porta. I dati sui contagi non peggiorano e questo dimostra che sia pur lentamente ci stiamo incamminando verso la fine della pandemia. La stessa campagna vaccinale procede, più lentamente di quello che vogliono farci credere ma procede e almeno nella nostra zona dovrebbe presto avere una accelerazione grazie all’apertura del tanto atteso hub vaccinale presso l’AtiTech di Capodichino.

In questo clima il nostro giornale si rinnova nella sua veste grafica e tecnologica. La prossima ripartenza dopo la pandemia di coronavirus attende tutti a nuove sfide anche nel settore della comunicazione e noi, anticipando la ripartenza del nostro Paese, abbiamo voluto farci trovare pronti. Sarà dunque possibile fruire dei contenuti pubblicati sul Giornale di Casoria in modo più pratico e veloce, specie nella versione mobile divenuta fonte di contatto con l’80 % circa dei nostri lettori.

Quella che non cambierà sarà la linea editoriale di una informazione equilibrata e equidistante, tesa a fornire ai nostri lettori informazioni prive di condizionamenti e il più possibile chiare e tempestive. Un punto di forza che da sempre contraddistingue la nostra testata giornalistica che è reso possibile dall’indipendenza del nostro editore ma soprattutto dall’impegno costante ed ammirevole dei nostri collaboratori.

Una redazione composta da persone valorose, professionalmente di livello, e da giovani che saranno sicuri protagonisti dell’informazione di domani. Donne e uomini con i quali siamo impegnati nello sforzo di costruire una società migliore per tutti i cittadini.

Con questo impegno che presentiamo a voi lettori la nuova veste del portale che speriamo sia premiata con i vostri contatti e i vostri like.