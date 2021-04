L’Amministrazione comunale anche quest’anno in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani ha voluto rinnovare il ricordo di quanti lottarono per liberare l’Italia dal nazi-fascismo.

La cerimonia ha visto la posa di una corona di fiori presso l’antica lapide bronzea del vecchio Municipio alla presenza del vicesindaco Paola Ambrosio e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Riccardi. Presenti tutti i rappresentanti dell’Anpi di Casoria.

Nei brevi discorsi si è ricordato lo spirito di unità nazionale che contraddistinse 76 anni fa la liberazione. Un senso di unità nazionale che oggi deve essere la molla che può aiutare i cittadini di oggi ad uscire dalla pandemia di coronavirus.