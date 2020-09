Una chiacchierata con il Preside Biagio Antonio Alfano dell’Istituto Kennedy di Pontecagnano, con Sedi ad Avellino, Salerno, Battipaglia e Pontecagnano. “Uno dei migliori per la Conduzione del Mezzo Aereo”.

A cura di Valentina Busiello – Una chiacchierata con il Preside Biagio Antonio Alfano e il Direttore Graziano Germano, insieme al suo staff operativo di Docenti e collaboratori preparati. Una squadra di professionisti all’opera ed in sinergia. Una chiacchierata con il Preside Biagio Antonio Alfano e il Direttore Graziano Germano, insieme al suo staff operativo di Docenti e collaboratori preparati. Una squadra di professionisti all’opera

Benvenuto Preside Biagio Antonio Alfano, ci illustra questa eccellenza dell’Istituto Paritario Kennedy qui’ a Pontecagnano?

“ L’Istituto Aeronautico Paritario – Conduzione del Mezzo Aereo, gia’ da qualche anno con questa forte innovazione, stiamo riscontrando delle belle soddisfazioni. E’ un indirizzo molto importante ed utile per la nostra citta’ di Pontecagnano poiche’ e’ situato l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, situato lungo la Strada statale 18 Tirrena Inferiore, tra i comuni di Bellizzi e Pontecagnano Faiano, proprio vicini al nostro Istituto Paritario Kennedy, un privilegio per la nostra citta’. Il mio messaggio e’ quello di comunicare ai giovani che scelgono un indirizzo dopo le scuole medie, ci dovrebbe essere su questo fronte piu’ conoscenza e partecipazione soprattutto da parte dei genitori. Queste sono le nostre Linee guida. Abbiamo all’interno dell’Istituto Paritario Kennedy di Pontecagnano, docenti e collaboratori molto preparati e formati, dove la cultura e la professionalita’ sono primo posto. In questo anno abbiamo ricevuto molte proposte importanti, tra cui abbiamo avuto con l’Enac una convenzione. Riconoscimento Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), gli Istituti statali e paritari che erogano una formazione di scuola media superiore di secondo grado possono presentare domanda su apposito modulo (ATM-ORG.2) per ottenere il riconoscimento del proprio corso di studi quinquennale con orientamento gestione traffico aereo o equivalente, quale percorso formativo idoneo al conseguimento della licenza di operatore FIS ed eventualmente, anche dell’abilitazione aggiuntiva MET-AFIS descritta nel Regolamento Operatore FIS. Alla domanda seguirà l’invio da parte dell’ENAC del format contenente materie e argomenti che rappresentano la soglia minima erogabile per la formazione dell’Operatore FIS. Esso si configura come un documento che l’Istituto scolastico riconosciuto sottoscrive e invia ad Enac per condivisione e accettazione nel suo contenuto. Questo riconoscimento Enac che abbiamo al nostro Istituto Paritario Kennedy di Pontecagnano ad ampliamento Aeronautico e’ molto importanti. Gli Indirizzi di studio che sono presenti all’Istituto Paritario Kennedy di Pontecagnano Faiano (SA), sono: Liceo delle Scienze Umane; Istituto Tecnologico Informatica, Articolazione informatica, Conduzione del Mezzo Aereo. L’indirizzo di studio presente a Battipaglia invece e’, l’Istituto Tecnico con settore Economico Amministrazione Finanza e Marketing. L’istituto Paritario “Kennedy” e’ una scuola superiore che nasce a Battipaglia nel 1980, unica scuola superiore di Pontecagnano Faiano sorta nel 2011, si distingue per serietà e concretezza, per la scelta dei docenti, per i metodi di lavoro e la guida costante degli studenti nel processo di crescita.

Benvenuto Dottore Graziano Germano, Direttore dell’Istituto Kennedy di Pontecagnano che abbiamo incontrato nel mese di giugno, ci illustra questa eccellenza del Kennedy?

“Cerchiamo di svilupparci assieme al futuro Aeroporto gia’ presente sul territorio ed in fase di ampiamento. Come Istituto Paritario Kennedy siamo ospiti all’interno di questo aeroporto. Una volta al mese portiamo i nostri ragazzi in visita per la pratica, dove riescono a capire come e’ composto un’aereo, attraverso anche l’alternanza scuola-lavoro. Cerchiamo di far capire loro un reale futuro che potrebbero avere. Apparte il simulatore che simula a tutti gli effetti l’aereo ma non è mai come quello reale. Ci auguriamo che il nostro territorio e la popolazione di Pontecagnano capisca questa grande opportunita’ che offriamo, poiche’ fondamentalmente e’ un’aereoporto in espansione con tanti futuri posti di lavoro, sara’ sicuramente avantaggiato attraverso il quale avra’ anche un titolo adatto e privilegiato. Il nostro titolo di studio da anche la possibilita’ ai giovani di aprire officine meccaniche, poiche’ da qualche anno la Regione Campania ha obbligato tutti coloro, i quali vogliono aprire un officina meccanica, ad avere un diploma attinente al Settore Trasporti Logistica, ed in questo caso anche il Settore Conduzione di un mezzo Aereo. Il percorso e’ quinquennale con esame di Stato finale. Abbiamo diverse discipline che offrono varie possibilita’. Abbiamo ore di discipline nella meccanica, sistemi a rete, logistica, anche nella costruzione e conduzione del mezzo aereo. Utilissime anche per altri indirizzi come informatica, nel settore tecnologico, nel settore aeronautico con articolazione di conduzione del mezzo. Che abbiamo solo noi in provincia. Un altro indirizzo similare con articolazione di conduzione del mezzo aereo lo troviamo a Napoli, oppure in Sicilia”.

Preside Biagio Antonio Alfano, quale messaggio vuole comunicare ai giovani ed ai loro genitori?

“Una formazione completa sul piano culturale, umana e relazionale, dando a tutti pari opportunità di apprendimenti, di sollecitare la conquista di quelle capacità essenziali, per spendere, in modo razionale in qualsiasi ambiente e momento della vita, le competenze acquisite attraverso uno studio costante e responsabile. Di potenziare la curiosità di scoprire sempre nuovi saperi per sentirsi liberi di decidere della propria esistenza nel pieno rispetto degli altri. Con i titoli presi al nostro Istituto si completa con l’iscrizione a tutte le Facolta’ Universitarie, considerato proprio per la presenza delle discipline. Il settore tecnologico ha 9 indirizzi, noi ne teniamo 2 di indirizzi che sono molto importanti sia nell’informatica che aeronautica. A Battipaglia sempre come Gruppo Istituto Paritario Kennedy, abbiamo l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, e li’ pensavamo di cambiare l’articolazione in sistemi informativi aziendali nel settore economico,

che e’ fondamentale ed e’ una figura importante. Sulla sede di Avellino abbiamo anche l’Istituto per Geometri, Costruzione Ambiente e Territorio. Questo Gruppo Kennedy ha’ tutti gli altri indirizzi che si vanno poi a completare a Salerno, come il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, Alberghiero, ecc. Copriamo un po’ quasi tutti gli indirizzi. Bisogna dare questo messaggio ai giovani ed ai loro genitori, un esempio: il giovane che ha ambizioni Aeronautiche avendo un titolo all’Istituto Paritario Kennedy di Pontecagnano in Aeronautica, sara’ agevolatissimo per intraprendere un percorso Universitario ed una carriera nelle varie Accademie Aeronautiche militari. E’ un messaggio da far arrivare. Cerchiamo di orientare i ragazzi ad un percorso formativo di qualita’ per una carriera professionale”.

Direttore Graziano Germano ci descrive i laboratori che ci sono all’interno dell’Istituto Paritario Kennedy di Pontecagnano?

“Abbiamo un ottimo laboratorio di settore Aeronautico, con una cabina di simulazione, per i nostri giovani che fanno esercitazione, poiche’ ricordo, che abbiamo un bellissimo l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Abbiamo un teatro, c’e un’area sportiva con un campo di calcio e di pallavolo, un ampio e comodo parcheggio comunale per le famiglie e i nostri docenti. Abbiamo un laboratorio di fisica, chimica, informatica ed aeronautico dove c’è questo simulatore di volo utile ai ragazzi, utile anche ad esterni se vogliono fare delle ore di volo. Abbiamo 13 aule, ogni una fornita di confort. Siamo in un piccolo Comune di Pontecagnano rispetto a Salerno, ma cerchiamo di offrire comodita’ ai cittadini che non hanno andando a Salerno. Approposito di costi, per i ragazzi che arrivano dalla prima e devono arrivare al quinto anno, blocchiamo una retta scolastica mensile ad un importo bassissimo di un minimo di 80 euro al mese. Per i libri forniamo delle dispense, per quanto abbiamo la nostra lista libri per l’acquisto, ma abbiamo anche queste dispense che i ragazzi potrebbero utilizzare. Lavoriamo da piu’ di 6 anni, pero’ vorremo farci capire di piu’ e farci testare. Puntiamo a rinnovarci con tanti indirizzi piu’ affascinanti possibili per il nostro pubblico e con costi veramente bassi e contenuti”.