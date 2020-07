Una chiacchierata con il Dottore Fabrizio Luongo Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio di Napoli e Direttore di Casartigiani.

A cura di Valentina Busiello – Benvenuto Dottore Fabrizio Luongo, parlando di Casartigiani, le aziende del nostro Sud Italia, che fanno parte dell’artigianato in quanto settore importante del nostro Mezzogiorno italiano, secondo lei quali sviluppi possono avere dopo questo Lockdown? – Benvenuto Dottore Fabrizio Luongo, parlando di Casartigiani, le aziende del nostro Sud Italia, che fanno parte dell’artigianato in quanto settore importante del nostro Mezzogiorno italiano, secondo lei quali sviluppi possono avere dopo questo Lockdown?

“Le imprese artigiane sono 80 mila in Regione Campania, con 220 mila addetti. In provincia di Napoli ne sono 30 mila ed erroneamente vengono definite solo ed esclusivamente nell’artigianato artistico e tradizionale, ma di fatto è appena un 10% delle imprese, il grosso del numero e’ delle imprese artigiane di servizio alla persona, estetisti, acconciatori, alle cose come autoriparatori, impiantisti, ecc, poi c’è l’artigianato di trasporto i noleggiatori, i taxisti, gli NCC, gli scuolabus, tutto quello che e’ la produzione, e il sistema moda dove s’intende anche il settore Preziosi. Poi c’è l’agroalimentare, il food, ecc. Il settore dell’artigianato riesce- tranne questo ultimo periodo che e’ in difficolta’- sempre a mantenere un trend positivo, il numero delle iscrizioni riesce a mantenere quello delle cancellazioni, poiche’ c’è l’autoimprenditorialità di noi Napoletani di inventarci una professione, un mestiere che comunque non puo’ essere sostituito dalla globalizzazione. Se il commercio soffre del falso, dell’abusivismo ecc, l’artigianato in alcuni casi deve e puo’ reggere, sicuramente deve innovarsi. Abbiamo la nuova digitalizzazione, i sistemi web, la creazione di siti web, la realta’ aumentata, le stampanti 3 D, e quindi anche la domotica aiuta l’impresa proprio ad innovarsi. L’emergenza Covid ci ha insegnato che anche chi si pensava fosse intoccabile invece ha avuto il danno, i fotografi sono in ginocchio gia’ per la crisi dei telefonini e con il blocco di tutto il wedding, il mondo delle cerimonie, la sartoria da sposa. Il mondo degli acconciatori e dell’estetica hanno avuto il grande colpo della chiusura per 3 mesi, subendo pero’ anche l’onda lunga dell’abusivismo domiciliare, le clienti hanno avuto acconciatori a domicilio che hanno anche imperversato nonostante il rischio della pandemia, che purtroppo e’ un’abitudine che gia’ esisteva prima che si è andata ad accentuare e che difficilmente adesso si riuscira’ a sradicare Il che non e’ un bene. Sta a noi come sistema istituzionale che rivestiamo momentaneamente delle cariche il compito di aiutare le imprese a governare il cambiamento e non a subirlo, ecco qua’ dei Bandi dai 49 milioni di euro per innovazione tecnologica, affinche’ lo smart working o le videoconferenze possano essere realizzate in maniera piu’ professionale. La stampante 3 D, la realta’ aumentata, faremo Bandi che sono inerenti all’abbattimento del tasso d’interesse, innovazione tecnologica, un contributo sui fitti, un Bando per la cultura che andra’ a sostenere i teatri ma anche gli artisti della cultura napoletana, un Bando per tutte le amministrazioni Comunali per aumentare la realizzazione di eventi promozionali sui singoli territori affinche’ la Camera di Commercio non sia vista come quella solo di Napoli centro, ma di tutti e 92 i Comuni. Un Bando sul turismo che incentivi e abbassi il costo della presenza dei turisti stranieri o italiani, nel periodo di ottobre, novembre e dicembre. Tutti questi Bandi che abbiamo presentato e che adesso saranno pronti dovrebbero uscire intorno all’11 di settembre, magari 1 o 2 Bandi potranno uscire a ridosso della chiusura per la pausa estiva perché molte imprese comunque non chiudono l’attivita’. Su questo aspetto ci giochiamo una grande partita, anche le prossime elezioni regionali, e subito dopo quelle del Comune di Napoli, ci possono dare la speranza di qualche cambiamento perche’ altrimenti se manteniamo il passo senza osare con qualche progetto ambizioso che possa piu’ che aiutare le imprese, che oggi hanno bisogno di essere proprio ricostruite piu’ che essere riavviate, vogliono essere “prese in braccio” e portate, quindi a rinascere. Oggi sicuramente la Tax Day che riguarda molte scadenze, è un grande fardello che si abbatte sulle nostre attività. E di certo ha fatto male la scelta di Governo di non voler rinviare queste scadenze al 30 di settembre, perche’ far pagare alle imprese una marea di tasse prima della pausa estiva e’ un ulteriore colpo che va’ a danno di chi crea economia ed occupazione. Mentre un opportuno rinvio, consentirebbe di ammortizzare quel poco di turismo o di rilancio del periodo di agosto. La nostra speranza e’ che dopo il periodo agosto la cosa che si augurano le imprese e che il Covid non si ripresenti insieme all’influenza stagionale creando panico nel turismo, nei consumi, ecc”.

Dottore Luongo, dobbiamo dire che la Regione Campania e’ stata una Regione esemplare nella gestione dell’emergenza Covid?

“Su questo abbiamo tenuto, la mia preoccupazione come anche quella del Presidente Fiola, e’ che la nostra industria italiana e il turismo, aprendo le porte al Mondo per far ripartire le nostre imprese, di conseguenza, inglesi, tedeschi, russi, che hanno problemi nei loro Paesi, vedono Napoli, la Campania, l’Italia un Paese non dico felice, ma che ha risolto il problema o che lo contiene bene, e’ ci arriva il turismo, ci arrivano i soldi ma anche il problema con essi. Secondo un mio parere c’è bisogno di scelte legittimamente coraggiose nell’uno e nell’altro verso che vanno portate fino alla fine a compimento. Napoli e’ ricca di eccellenza dell’artigianato, non solo artistico, ma soprattutto nel settore alimentare, della moda, dei preziosi. Dobbiamo ritrovare la capacita’ di raccontare, e di valorizzare ulteriormente l’immagine dei nostri prodotti. Inoltre occorre incentivare gli Istituti IPIA, professionali dell’industria e dell’artigianato, che oggi hanno carenza di iscrizioni. Finanche i figli degli artigiani vengono invitati dai genitori a non perseverare nei sacrifici familiari ed affrancarsi, un errore perche’ l’artigianato non deve essere visto come un mestiere di secondo livello come scelta di ripiego, per noi le imprese devono aggiornarsi: studiare, devono andare anche all’estero per poi ritornare nel loro Paese nella loro citta’, Regione, ed investire nelle aziende familiari portando quel know-how che hanno appreso. Un esempio, la ceramica di Capodimonte, la statuetta del 700 non si porta piu’ di moda, se utilizziamo la ceramica di Capodimonte come qualita’ di materia prima e la innestiamo in un nuovo designer moderno piu’ contingente quindi non piu’ legato al 700, facciamo un passo in avanti, aiutiamo le imprese innovando il settore. Bisogna unire le nuove capacita’, le tecniche, il designer, il gusto, a quello della moda che o si governa o si subisce. Dobbiamo fare in modo che le nostre imprese possano dialogare con i giovani designer, con il marketing, abbiamo il potenziale ma deve innovarsi. Il Mondo va’ avanti con modalita’ innovative dello stesso mestiere, non escludendo pero’ punti di eccellenza, settori di nicchia come gli artigiani su Capri o Positano che realizzano i sandali al cliente, che hanno una peculiarita’ proprio perche’ sono “mosche bianche”. La cravatta Marinella e altri tipi di sartorie su misura ecc, hanno come loro fortuna quella unicita’ del prodotto, se diventa gia’ industriale o ne nascono 7-8 aziende gia’ si disperde, quindi questo rappresenta la bravura della nostra sartoria, e dobbiamo avere la capacita’ di fare altro ancora”.

Dottore Fabrizio Luongo, quindi l’innovazione e’ un po’ il progetto per il futuro?

“Abbiamo fatto un investimento, personalmente ho firmato ed ho fatto realizzare, e’ gia’ pronto, inaugureremo a settembre l’Experience Centre alla Sede del Corso Meridionale. Mi sono posto questo dilemma, se dobbiamo invitare le nostre imprese a comprare stampanti 3 D, 4 D, realta’ aumentata, realta’ immersiva, devono avere anche il modo di provarle, saggiarle, testarle. Abbiamo creato un Experience Centre, un Centro Esperienziale dove ci sono 4 stampanti 3 D, uno per il settore alimentare, dei preziosi, della plastica, del ferro, la realta’ aumentata, immersiva, e tutta la domotica, che sara’ a disposizione gratuita di studenti, imprese, professionisti negli spazi della Camera di Commercio. Avvieremo a breve un Bando per selezionare i formatori, gli insegnanti che saranno abilitati a mettere le mani su questi macchinari che hanno poi una scadenza di 6 mesi, nel senso che se acquisto un telefonino, posso far vedere la nuova tecnologia di questo telefonino per 6 mesi. Deve essere un orientamento, una formazione estremamente veloce e tempestiva per far avvicinare i ragazzi, quindi, unire gli antichi mestieri, le professioni anche alimentari come il check design con una stampante 3 D che puo’ costruire delle cose che difficilmente la manodopera riesce a fare, non sostituisce, ma puo’ realizzare il decoro che diventa un po’ piu’ complicato per minuzia, per particolarita’ piu’ completa ecc. Siamo pronti all’inaugurazione”.