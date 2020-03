Una Biblioteca Virtuale alla Ludovico da Casoria

di Genoveffa Tuccillo

– Ricordo con nostalgia il mio primo libro, “Viaggio al centro della terra” di Giulio Verne. L’emozione di quel viaggio, il mondo nascosto … quante scene, tutte ancora vive nella mia memoria.Quando leggi un buon libro, entri in una dimensione nuova, l’anima si apre e viaggia, vola alta, esplorando luoghi e tempi e sei lì, insieme ai personaggi a vivere una nuova avventura.Come trasmettere tutto questo? L’odore di un libro oggi è diventato il touch di uno schermo, il lieve alito dello sfogliare una pagina è stato sostituito dallo swipe del desktop. Eppure ci si può ancora immergere in una fantastica avventura.Consapevoli di questo, la nostra scuola l’IC Casoria 1 Ludovico da Casoria Centrale, ha pensato, di creare una biblioteca virtuale. Le nostre iniziative, tanti libri da ascoltare e da scaricare, poesie lette da personaggi famosi e pagine future che raccoglieranno le opere dei nostri alunni.La Biblioteca è una naturale continuazione del progetto Biblioteca, “Fantastiche avventure in Biblioteca” che caldamente desiderato dalla nostra dirigente Maria Grazia Puzone, è stato portato avanti dalla prof. Pina Sellitto e che in collaborazione con l’Animatore Digitale ha creato il sito web.Oggi con grande orgoglio la mettiamo a disposizione di tutti, basterà entrare e “sfogliare le sue pagine” per immergersi in luoghi e tempi, tutti da esplorare.