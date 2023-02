Un viaggio da Re e Regine nei castelli reali della Valle della Loira

Tutte le novità degli eventi della Valle della Loira del 2023 presentati al Mediatour France

L’art de vivre alla francese è prendersi tutto il tempo necessario per noi stessi

A chi non piacerebbe sentirsi un vero Re, almeno per qualche giorno ? Questo sogno è possibile in un viaggio nella regione francese della Valle della Loira, il fiume che per secoli ha visto sulle sue rive avvicendarsi la storia con i suoi castelli reali che sembrano usci da una favola. Con il suo territorio rurale, la Valle della Loira è la regione ideale per ricreare un legame autentico con la natura e tutto quanto essa può dare con le attività all’aria aperta e le passeggiate nei pittoreschi paesini, passando dai mercati tradizionali, luoghi pieni di colori, odori e sapori con prodotti tipici regionali: rillons, rillettes, formaggi di capra. Il mercato di Amboise è stato eletto “mercato preferito dai francesi” nel 2015. A Orléans, ai piedi della statua di Giovanna d’Arco, si tengono il mercato dei libri e dei vecchi dischi. In questi mercati si potranno trovare le celebri Praline Mazet di Montargis. Il loro processo di fabbricazione rimane invariato dal 1636: una mandorla tostata ricoperta di caramello. Nel 2018 è stata aperta una boutique-scuola per preservare la fama Pralina. In nessun luogo si respira l’art de vivre alla francese come in questa stupenda regione. La Valle della Loira è la più vasta località francese inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco come «paesaggio culturale» con oltre venti siti. Qui vi è la più grande concentrazione al mondo di castelli del Rinascimento che formano il nucleo della sua identità e della sua fama mondiale, immersi in un processo di valorizzazione ecosostenibile. I Re e le Regine che visiteranno questa regione lo faranno da eco-turisti, nel senso che potranno prendersi tutto il tempo necessario per incontrare gli abitanti del luogo e condividere con loro un’esperienza unica. Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere, il tempo scappa di mano, ancor più della ricchezza, spesso non ci accorgiamo di spenderlo in banalità. A volte diciamo di non avere sufficiente tempo, tutti noi invece ne abbiamo la stessa quantità, bisogna essere accorti ad utilizzarlo prendendo tempo per noi stessi. Le escursioni a piedi e in bici, permettono di scoprire la regione costeggiando le rive della Loira e dei suoi affluenti. Visitare la Valle della Loira vuol dire rallentare il ritmo, prendendoci il tempo necessario. Numerose sono le attività outdoor, come la canoa, le escursioni sulle imbarcazioni tradizionali o in battello elettrico, oppure in monopattino elettrico tra i vigneti. Le tenute viticole propongono attività inedite per scoprire il mondo del vino come Clos des Quarterons con visite a piedi, in monopattino e in segway magari con un pic-nic nei vigneti. Le edizioni “Routard” hanno pubblicato di recente una guida dedicata all’enoturismo. Lungo il fiume si potranno ammirare i famosi giardini rinascimentali con i loro effluvi, vere oasi di pace, originali e singolari. Il “Festival dei Giardini” ogni anno propone un tema diverso, che consente di visitare dei veri eden straordinari. Dal 1992 la Tenuta Regionale di Chaumont-sur-Loire organizza il Festival Internazionale dei Giardini, nel 2023 il tema è sicuramente molto attuale: “Les Jardins Résilients” (I Giardini Resilienti). Le Jardin de Marie Marcat è situato tra Bourges e Sancerre, racchiude più di 1500 varietà di fiori e piante con una collezione di 500 specie di rose e viburni. Nel 2023 è prevista la realizzazione un bar e ristorante rurale con prodotti locali, un orto e un laboratorio di torrefazione. Gli appassionati dei tour in bici avranno ben 5000 km di itinerari e di piste ciclabili, la “Loire à Vélo” è uno degli itinerari ciclabili più pedalati d’Europa, si sviluppa in Francia seguendo il corso della Loira, un fiume fiabesco, tra castelli e città d’arte. La ciclovia è accessibile a tutti ed è lunga circa 900 km, collega Cuffy a Saint-Brevin-les-Pins. Da giugno a settembre sarà possibile spostarsi gratuitamente in treni dotati da 50 fino a 83 posti-bici. Campagna verdeggiante, città a misura d’uomo e affascinanti paesini scandiscono il percorso. Ai partecipanti sarà rilasciato il Passaporto La Loire à Vélo una novità di questo anno, simpatica collezione di timbri per entrare a far parte della comunità dei turisti che “hanno percorso La Loire à Vélo” e ricordarsi di questa fantastica avventura! Il Cammino di Santiago di Compostela non è percorribile soltanto a piedi, quest’anno, un nuovo itinerario ciclabile tra Vézelay e Limoges va ad aggiungersi al già esistente “St-Jacques-à-Vélo”. Sul percorso i ciclisti potranno scoprire la Francia bucolica, passando dalle campagne del Berry fino ai panorami mozzafiato sulla Valle della Creuse. La scoperta della celebre art de vivre alla francese non può dimenticare la visita alle celebri cantine trogloditiche e a quelle dei castelli; oppure per scoprire i prodotti locali, come i famosi sciroppi di Villa Monin che ha aperto un negozio a Bourges nel 2022. Gli sciroppi Monin sono conosciuti e utilizzati in tutto il mondo per la preparazione di cocktail e di dolci. Per rigenerarsi, immersi nel pulsante cuore verde della Valle, la regione propone tutta una serie di nuovi hotel a 4 e 5 stelle. Il più lungo tra i fiumi francesi, la Loira, sfoggia mille sfumature cangianti a seconda dei giorni e delle stagioni. Brumoso d’inverno, il fiume si illumina all’approssimarsi delle belle giornate, favorendo le passeggiate lungo le sue rive. I Castelli della Loira si specchiano nel fiume reale che è una combinazione di forza e dolcezza, incuriosisce e affascina pronto a accogliervi e a svelarvi i suoi segreti.

Cinque Castelli propongono una nuova esperienza di visita virtuale

l’HistoPad, un tablet che offre una nuova esperienza di visita virtuale, sarà presto disponibile in cinque Castelli della Loira: Chambord, Blois, Loches, Amboise e Chinon. Innovazione tecnologica di recente introduzione, l’HistoPad è un tablet dotato di un’applicazione capace di far immergere virtualmente il visitatore in alcuni spazi di un luogo storico. Navigando col tablet fornito all’ingresso il visitatore vede l’ambiente che lo circonda com’era in epoca rinascimentale, oppure nei secoli precedenti, fornendo informazioni su fatti storici, dettagli architettonici, oggetti e personaggi del luogo in cui si trova.

I 600 anni dalla nascita di Luigi XI

Quest’anno, la regione Centro Valle della Loira festeggia i 600 anni dalla nascita del re Luigi XI, soprannominato “il Ragno Universale”. Sarà l’occasione per il Castello reale di Amboise di inaugurare la nuova esposizione volta a glorificare la potenza politica del re. Più a sud nel Castello di Langeais si inaugura l’esposizione “Château de Louis XI, le roi constructeur”.

Le curiosità scientifiche di Jean-Jacques Rousseau

Nel Castello di Chenonceau il filosofo illuminista Jean-Jacques Rousseau fu precettore al servizio della famiglia Dupin. Il Castello delle Dame ridarà accesso allo Studiolo delle Curiosità Scientifiche di Rousseau che si interessò all’astronomia, alla meccanica e all’ottica.

La tenuta Nazionale di Chambord apre ai bambini

Nella torre di Francesco I, in tre sale appositamente allestite, i bambini potranno conoscere la storia, la vita del re e l’architettura del castello. In altre quattro sale sarà possibile conoscere la storia segreta de La Gioconda che dal ’39 al ’45 fu nascosta nel Castello di Chambord insieme ad altre 2000 casse di opere d’arte provenienti dal Louvre.

Il Castello Clos-Lucé espone le cere anatomiche in 3D di Leonardo da Vinci

Il Castello del Clos-Lucé, ultima dimora di Leonardo da Vinci, espone i suoi lavori in parte ricostruiti in 3D animati, in parte sotto forma di oggetti: cere anatomiche, riproduzioni di strumenti di dissezione del XV e del XVI secolo. https://vinci-closluce.com

Il Castello di Montpoupon apre le porte ai visitatori

La famiglia La Motte Saint-Pierre apre al pubblico gli appartamenti del Castello di Montpoupon, dove è stata girata la serie americana Emily in Paris. I visitatori potranno così immergersi nella vita di un cortigiano del 20° secolo. www.montpoupon.com

La Cattedrale di Chartres a lume di candela

Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1979, la cattedrale di Chartres è un luogo di culto ed un monumento unico in Francia, individuabile da lontano per i suoi campanili. Sono previste due visite: nella cripta, durante la notte e nel sottotetto per ammirare l’originale telaio di travi in metallo.

Ad Orléans dal 20 al 24 settembre ritorna il Festival della Loira

Più di 200 barche, 700 marinai e 500 artisti si riuniscono ogni due anni per il più grande raduno europeo fluviale. Cinque giorni di feste, spettacoli nautici, esibizioni e grandi eventi serali per celebrare la grandezza della marina fluviale e l’eccezionale patrimonio della Loira! Nel 2023 saranno celebrati il fiume canadese Saint-Laurent e i marinai dei Paesi Baschi. Le tradizioni della Loira raccontano la storia della navigazione sul fiume per godere al massimo in ogni momento e in tutte le stagioni dell’anno.

