Un omicidio e due rapine ieri notte tra Casoria ed Afragola

Ieri notte in via Pio XII due malviventi con il volto coperto in sella rispettivamente ad un Piaggio Liberty 125 nero e una Honda SH bianco 125 hanno rapinato con un coltello un gruppo di amici di ritorno da una serata in discoteca.

Ad Afragola un gruppo di criminali ha preso di mira un ragazzo in bicicletta, minacciandolo veementemente con un coltello. La vittima, fortunatamente illesa, ha consegnato agli aggressori cellulare e portafoglio.

La zona a nord di Napoli si conferma tra le più pericolose della Campania a causa dell’alto tasso di criminalità presente tra la popolazione.