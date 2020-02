Un male necessario: convolare a nozze!

a cura della Dott.ssa Giusy Capone – A Roma, durante il 1° secolo a. C., inizia ad evidenziarsi una notevole denatalità. Così, per incentivare i romani a contrarre matrimonio e, soprattutto, a far figli, nel 131 a. C., Metello Numidico, un censore, disse: ”O Quiriti, se noi potessimo vivere senza mogli, nessuno, certamente, accetterebbe le noie del matrimonio; ma poiché la natura ha voluto da un canto che vivere con le mogli procuri inevitabilmente delle noie, dall’altro che non si possa vivere senza di loro, è necessario preoccuparsi della tranquillità perpetua, invece che del piacere di breve durata”. Le sue parole, però, non sortirono gli effetti desiderati! Qualche anno dopo, cento in realtà, l’imperatore Augusto tornò alla carica, contando sulla sua autorevolezza! Ebbene, lesse pubblicamente l’accorato discorso di Metello e ne impose l’affissione! Interessante è il quesito che duecento anni dopo, Tito Castricio, un retore, pose ai suoi allievi: Metello aveva commesso un errore ad aggrapparsi alla necessità della natura per convincere gli uomini a sposarsi? In fondo, non sarebbe stato più opportuno cantare le innumerevoli gioie e gratificazioni del matrimonio? Beh, i retori possono parlare in modo, subdolo, subliminale, tendenzioso, fazioso, capzioso! L’unica condizione è la verisimiglianza! Metello non aveva nascosto le rogne del matrimonio! L’unico motivo che avrebbe indotto gli uomini a sposarsi era la ragione di Stato!

