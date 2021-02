UN ANNO DI COVID – Dad o non Dad: L’Italia si spacca in due, intervista alla Prof Luisa Marro

Didattica a distanza o in presenza, un argomento sul quale l’intera Nazione discute orami da mesi. La curva epidemiologica continua a salire , sono in molti oggi a chiedersi se la decisione di riprendere le lezioni scolastiche in presenza sia stata opportuna. Esponenti della politica locale si sono espressi in merito; in particolare il consigliere comunale , nonché docente di inglese da sempre impegnata sui temi della scuola Luisa Marro, ha risposto ad alcune nostre domande dopo aver dichiarato sulle sue pagine social che, seppur la vera scuola, quella che lei ama e a cui ha dedicato la vita, è fatta non solo di trasferimento dei saperi, ma di relazioni sociali, non è la DAD, in un momento storico così drammatico, forse sarebbe stato opportuno proseguire ancora con la didattica a distanza a tutela della salute di ragazzi, famiglie e insegnanti.

Sulle tue pagine social hai dichiarato di non essere sostenitrice della Dad, ma che in questo momento, in cui i contagi da Covd 19 sono in aumento, sarebbe opportuno chiudere le scuole (almeno superiori) per una decina di giorni. Ti andrebbe di approfondire il perché di questo tuo pensiero?

“Si, ho dichiarato che fare Dad non è fare scuola – afferma Luisa Marro che prosegue – La scuola è in presenza, fatta non solo di trasferimento dei saperi, ma trasmissione di educazione, socialità, norme comportamentali. In un momento di emergenza la Dad è stata importante, non vi era altra soluzione. In questa fase, tuttavia, ritengo sarebbe stato più opportuno tenere le scuole chiuse almeno altri 15 giorni, in particolare gli istituti superiori. Essere passati dalla zona gialla a quella arancione ci dà l’idea di come ci sia stato un peggioramento dei contagi.

In base alla tua esperienza da docente, ci puoi raccontare come i ragazzi hanno vissuto il ritorno in aula e come stanno affrontando le regole anticontagio imposte?

“Il ritorno a scuola è stato salutato in una prima fase con entusiasmo dai ragazzi, soprattutto per tutto l’aspetto inerente la rete di affetti e relazioni che a scuola si crea. Oggi però sono gli allievi stessi a dire di preferire la Dad. Al rientro, subito ci siamo resi conto della difficoltà. La presenza in aula è al 50 o 70%, per cui un gruppo di allievi è in aula, un altro in remoto. Non di rado ci sono problemi tecnici, disconnessioni, chiaro che disagi del genere non aggiungono valore alla didattica, anzi, il tutto si complica soprattutto per i discenti”.

Risulta difficile far rispettare le dovute misure di sicurezza agli adolescenti?

“I Presidi sono impazziti per adeguare le strutture, anche perché ogni giorno sono arrivate ordinanze differenti, in cui si chiedevano di volta in volta misure diverse. Il problema non è tanto a scuola, dove i ragazzi (tranne pochi) rispettano attentamente le regole,quanto piuttosto fuori scuola dove si vedono assembramenti. La scuola, al suo interno, è il luogo più sicuro, diventa non sicuro perché i ragazzi il pomeriggio escono, si riuniscono magari fuori ad un bar o per strada. Quegli stessi giovani, il giorno successivo, entrano a scuola e se sono portatori di virus lo portano tra le mura scolastiche. Attualmente abbiamo buona parte di alunni e docenti in quarantena fiduciaria. Se vi è un caso di positività in una classe, occorre isolare tutti gli alunni, i docenti e tutte le persone che con questi sono entrati in contatto”.

Non credi che la Dad possa ampliare il divario sociale tra i soggetti economicamente e culturalmente svantaggiati, incidendo anche (ma non solo) sulle dinamiche di apprendimento dei ragazzi più vulnerabili?

“Certamente la Dad va ad acuire i divari sociali: Ci sono allievi che non dispongono di strumenti sofisticati e se è vero che la scuola fornisce parte delle attrezzature informatiche, è anche vero che non lo fa totalmente (Se fornisce pc, non provvede alla connessione e viceversa). Un aspetto importante da non sottovalutare è anche quello psicologico: La Dad crea enormi difficoltà soprattutto ai giovani più timidi, introversi, che hanno bisogno di essere spronati dal vivo. E’ per tutte queste ragioni che la didattica a distanza non mi piace. Ci tengo però a sottolineare che tante accuse sono state rivolte ai docenti, ma nessuno si è posto mai il problema però di cosa questi abbiano fatto per affrontare questo periodo, di come abbiano dovuto rivoluzionare il proprio lavoro, metodi di insegnamento e l’impegno profuso nell’affrontare un anno tanto complicato. Ad inizio pandemia siamo rimasti tutti spiazzati. Io per i primi 15 giorni ho fatto lezione con whatsapp, a qualsiasi ora, anche alle 20:00. Quando ci siamo resi conto che la situazione si sarebbe protratta, noi insegnanti abbiamo iniziato ad organizzarci mediante piattaforme virtuali, stilando calendari, orari, cercando di andare incontro anche alle esigenze dei ragazzi. Mi dispiace che la scuola sia stata molto martorizzata. Noi docenti abbiamo organizzato tutta l’estate l’attività didattica, nell’incertezza delle modalità di ripartenza. Poiché non si poteva iniziare l’anno improvvisando, abbiamo preparato i programmi basandoci sulla DAD cercando di perfezionarla, anche grazie alle piattaforme successivamente forniteci dal Ministero dell’Istruzione. E’ giusto sottolineare che agli insegnanti è stato chiesto di tutto: fare Dad un giorno, non farla quello seguente, fare programmi per la didattica a distanza, poi in presenza, fare da sociologi, assistenti sociali, di tutto. Ci si è mai chiesti come un docente abbia dovuto ridisegnare l’intera metodologia didattica? Il maestro che insegna in presenza deve adottare strategie differenti rispetto a quando lo fa a distanza: Per ciascuna tipologia occorrono metodi diversi per coinvolgere la classe, per notare se gli allievi sono attenti, se hanno compreso o meno. Fare lezione ad una classe con modalità mista, metà in presenza e metà in remoto, richiederebbe un insegnamento misto, impraticabile data la natura così distante tra due tipologie di didattiche” .

Come è la situazione negli Istituti del nostro territorio? C’è qualche misura ulteriore che, in un anno ormai, poteva essere presa a tutela della platea scolastica?

“Lo Stato ha sempre chiesto con ogni ordinanza qualcosa agli insegnanti, ma non ha fatto nulla per la scuola. Non ha ipotizzato controlli di polizia, protezione civile per evitare assembramenti fuori i plessi. Nei nostri territori la situazione dentro le scuole è ottimale, ma solo grazie ai presidi che hanno lavorato bene. Però ripeto, se fuori non ci sono controlli, ragazzi positivi portano il virus dentro la scuola”.

Nel dibattito tra pro e no Dad, abbiamo assistito a numerosi docenti, ma anche esponenti politici, che hanno rivolto accuse alle mamme incriminate di voler “parcheggiare” i figli a scuola. Cosa ne pensi a riguardo?

“E’ una espressione molto brutta. E’ anche vero che alcuni genitori vogliono che i figli tornino a scuola non per il suo valore intrinseco, ma perché hanno problemi essi stessi di lavoro e diventa ingestibile avere i figli in DAD. Non mi sento di condannare però questi genitori che non sempre possono permettersi un babysitter. C’è inoltre da dire che per i bambini della scuola primaria, è necessario l’affiancamento della mamma . Se poi si ha più di un figlio piccolo, la situazione diventa davvero difficile; a ciò si aggiunge che più ragazzi in età scolastica che devono svolgere didattica a distanza, richiede disporre di due o più computer, un modem che debba ben funzionare per supportare più di due linee. I problemi sono innegabili, tuttavia oggi sono sempre più i genitori che visto il dilagare del virus, vorrebbero la chiusura delle scuole”.

Conclude Luisa, lanciano un appello alle Istituzioni locali: “Una cosa raccomanderei alle persone che hanno dei ruoli anche politici, tra cui colleghe: Coerenza. Fino ad un mese fa alcune di queste erano grandi sostenitrici della Dad, poi improvvisamente hanno deciso che la DAD non va più bene. Premesso che la situazione è delicata e non c’è soluzione che sia meglio di un’altra in senso assoluto, è anche vero che un po’ di coerenza non farebbe male. Il Governatore De Luca ha lasciato liberi i comuni di decidere, ma per fare scelte in questa situazione, serve coraggio. Faceva comodo avere ordini dall’alto, dalla Regione o dal Governo centrale evitandosi assunzioni di responsabilità. Il problema è che quando si ricoprono dei ruoli , ognuno deve avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, anche se queste comportano il dover fare scelte difficili”.