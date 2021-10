Il Comune aderisce all’anagrafe nazionale

Si informa la cittadinanza che il Comune di Casoria è in ANPR. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici perfavorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti. Grazie ad ANPR: – il cittadino non dovrà più preoccuparsi di comunicare a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; – le procedure di variazione dei dati saranno semplificate e uniformate a livello nazionale; – sarà possibile ottenere certificati senza più bisogno di recarsi allo sportello.

Per informazioni e chiarimenti collegati al seguente link https://www.anpr.interno.it/