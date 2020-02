Un altro ko al San Paolo, il Napoli battuto dal Lecce.

Una brutta battuta d’arresto quella degli azzurri dopo le tre vittorie consecutive che avevano riacceso la speranza. Il KO interno lascia l’amaro in bocca a tecnico squadra e tifosi, il Lecce ha padroneggiato al san Paolo, passando in vantaggio due volte e chiudendo la gara con una perla di Mancosu.

In vista della semifinale di andata contro l’Inter, Gattuso manda in campo i tre nuovi acquisti Politano, Lobotka e Demme e in più il san Polo vede il ritorno in campo di Koulibaly, mentre per Allan e Mertens c’è la panchina. Il Lecce si schiera con un 4-3-1-2 con i nuovi Barak e Saponara.

Il Napoli parte forte e costringe gli ospiti ad alzare le barricate, contro le quali il Napoli non riesce a trovare il buco giusto. Gravi gli errori di finalizzazione di Zielinski e Milik che sprecano l’occasione del vantaggio. La concretezza manca anche a Insigne e Mario Rui, concretezza che non manca al Lecce che al 29’ va in gol con Lapadula: male Ospina sul tiro di Falco e tap in dell’attaccante giallorosso. Il Napoli potrebbe pareggiare prima del riposo ma il tiro di Insigne scheggia il palo.

La ripresa si riapre subito con Mertens in campo per Lobotka: è evidente che Gattuso rischia il tutto per tutto, si passa al 4-2-3-1, modulo che da subito i risultati, con il belga che impiega appena 3′ per mettere in porta Milik, autore del facilissimo pareggio. Il Lecce che non si è mai limitato a difendersi, dopo aver spaventato un paio di volte Ospina colpisce di nuovo con Lapadula al 16′, e dopo l’entrata in campo di Callejon e Lozano, calano il tris con Mancosu autore di una splendida realizzazione su punizione. Gli ultimi minuti servono solo a vedere il gol di Callejon, ma il Lecce porta in porto una grande vittoria.

Mercoledì contro l’Inter serve un Napoli diverso, più concreto per riprendere la marcia iniziata con la Lazio, la Coppa Italia è la strada più breve per accedere all’Europa e il Napoli visto oggi non basta.