Ucraina, le iniziative dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale di Casoria, nell’accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invitano i cittadini a comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina in difficoltà.

Tale disponibilità potrà essere comunicata attraverso l’adesione al form presente sul sito del Comune di Casoria: http://comune.casoria.na.it/new/casoria-for-ucraina.html

Nei seguenti punti di raccolta sarà possibile donare beni di prima necessità (in aggiornamento):

• “Palacasoria”, Via Michelangelo (ingresso principale), tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:00;• “Associazione Bethel”, Via Giovanni Pascoli, dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 21:00;• Sede della Protezione Civile “Le Aquile”, Via Giovanni Giolitti n. 59, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00.• “Ambulatorio Medicina Solidale San Ludovico da Casoria ONLUS”, Via Giuseppe Rocco n. 20 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18.30

