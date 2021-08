Tutte le info sul Green Pass

Sono giorni bollenti, non solo per il gran caldo, ma anche per l’atmosfera che si respira nella politica italiana. Infatti, tra i temi più impellenti e che spaccano la società in due, troviamo la riforma della magistratura e, in particolar modo la questione relativa al Green pass. Proprio su quest’ultimo tassello, tra tutte le dichiarazioni che quotidianamente ascoltiamo dai mass media e, provenienti da numerosi esponenti politici, troviamo sulla pagina ufficiale del governo, tutte le indicazioni utili per capire in quali campi di interesse sarà indispensabile la certificazione verde.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

La documentazione verde sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: