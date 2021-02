Tributi, i dipendenti fanno sentire il loro dissenso

Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il provvedimento in merito all’affidamento a privati dell’Ufficio tributi, presentandolo come un provvedimento urgente e necessario.

Nel suo consueto appuntamento su Internet, il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha ribadito che si tratta di una scelta obbligata, conseguenza del dissesto finanziario in quanto l’Ufficio tributi non ha mezzi sufficienti e necessita di un affiancamento. Secondo l’amministrazione non vi sarà alcun aggravio per i cittadini anzi l’esternalizzazione del servizio permetterà a tutti i cittadini di pagare e questo potrebbe comportare una riduzione per tutti i contribuenti.

Non mancano i dissensi, tra cui quello di Vincenzo Russo, impiegato dello stesso ufficio nonché in passato prestigioso esponente della sinistra cittadina. Russo non ritiene reali le cifre citate dal primo cittadino. Secondo lui, infatti, gli incassi del 97% per l’IMU, del 94% per la TOSAP e del 50% della TARI rendono la città di più virtuosa di altri comuni della Regione in materia di riscossione tributaria.

“I problemi finanziari del Comune – afferma Russo – non dipendono dall’Ufficio tributi bensì dalla mancata riscossione dei proventi delle contravvenzioni e dei canoni di locazione di beni comunali” – ha concluso Russo.

Parole che spostano il peso della responsabilità di avere negli anni provocato il dissesto su altri settori dell’Ente di piazza Cirillo come quello della gestione del Patrimonio immobiliare comunale e la Polizia Municipale.