TRENO 904, 36 ANNI FA LA STRAGE DI NATALE. CASORIA RICORDA I SUOI CADUTI

di Raffaella Nolasco – Pentrite, nitroglicerina e tritolo, urla. La deflagrazione di un bomba, 12 kg di esplosivo nella carrozza numero 9. Pianti, urla, sangue, vetro, polvere e detriti. L’inferno sulla terra. La “Strage di Natale”, con questo nome passa alla storia l’attentato di matrice neo fascista e criminale che il 23 dicembre del 1984 fermò la corsa del treno che da Napoli si dirigeva verso Milano. Sedici morti e oltre 250 feriti; questo il bilancio delle vittime innocenti di quel disastro doloso. Vite e sogni cancellati in pochi istanti. Il terrorismo nero e mafioso aveva poca fantasia: L’ordigno fu fatto brillare sul tratto ferroviario Firenze – Bologna, nella galleria appenninica in San Benedetto Val di Sambro dove, esattamente dieci anni prima, le stesse mani assassine avevano stroncato altre esistenze in quella che è ricordata come la strage dell’Italicus. Il rapido 904, in quel 23 dicembre di 36 anni fa, era stracolmo di passeggeri che, in occasione delle festività natalizie, si apprestavano a raggiungere i propri cari al Nord Italia. Ricordiamo tra i deceduti anche cittadini casoriani: Nicola De Simone, Angela Calvanese, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Abramo Vastrella. Uomini e donne, senza colpe; una carneficina di innocenti. Vite spazzate via dall’arroganza e la prepotenza fascio-criminale che fece della violenza strumento di controllo e potere. Commemorare i defunti, rammentare quel che è stato, non è e non deve essere mero obbligo morale. Deve essere chiaro e scolpito nelle menti delle nuove generazioni che ciò che è accaduto una volta, può accadere ancora. Spieghiamo loro che anche se le stragi sembrano appartenere ad un’epoca lontana e appaiono più come qualcosa che afferisce al mondo islamico, non è in realtà così. Non dimenticare oggi, significa non abbassare la guardia, stare allerta ed opporsi a qualsiasi tentativo da parte di chiunque, di utilizzare paura e tensione, come strategie di dominanza. Seppur importante, non basta riunirsi nel giorno della triste ricorrenza ed apporre una corona di fiori sul monumento ai caduti. Onorare la memoria dei nostri concittadini significa adesso, non tacere di fronte ai soprusi, alzare la testa davanti alla camorra; essere vigili sulle attività della pubblica amministrazione. Ogni volta che la criminalità mette le mani sul territorio minacciando, facendo scoppiare bombe negli esercizi commerciali, tenendo le redini delle attività imprenditoriali; allungando i tentacoli sulle opere pubbliche, con la connivenza della politica, si sta aprendo la porta al terrorismo mafioso. Tutte le volte che il razzismo, la brutalità, il sessismo vengono tollerati, giustificati, si consente al fascismo di diffondere ancora tensione sociale, diffidenza rispetto all’ altro da sé: terreno fertile per il propagarsi dell’odio. Facciamo in modo che il ricordo dei nostri concittadini trucidati su quel maledetto treno non resti un atto simbolico: Raccontiamo ai nostri figli, nipoti, quel che è stato affinché possa non ripetersi mai più. Diciamo loro che la camorra è una montagna di merda; che il fascismo pure lo è; che la violenza è l’arma dei perdenti e che mai e poi mai si deve sostenere o giustificare chi utilizza il terrore per imporre la propria voce, qualunque ne sia il fine.

