Tre auto a fuoco in Via P. di Piemonte

Questa mattina tre auto in sosta in via Principe di Piemonte sono state coinvolte in un grosso incendio. Due di queste sono andate completamente distrutte mentre un’altra, modello Audi, è stata coinvolta all’altezza del vano motore.

Sul posto solo l’immediato accorrere della Polizia Locale ha evitato che l’incendio avesse conseguenze peggiori. Gli operatori hanno subito isolato la zona e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme.

Secondo gli accertamenti compiuti dai Vigili del Fuoco si è trattato di un fenomeno di autocombustione che ha colpito un auto parcheggiata coinvolgendo poi le altre.