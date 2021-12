Tragedia a via Etna, suicida un cinquantanovenne

Una tragedia si è consumata nella giornata di sabato a Casoria. All’interno di un condominio di via Etna, un cinquantanovenne originario della città si è tolto la vita impiccandosi nel suo garage. Inutili i tempestivi tentativi di rianimazione dei soccorsi, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunti altresì due pattuglie dei carabinieri, che, insieme al medico legale, hanno cercato di fare chiarezza sulle dinamiche e le motivazioni dell’estremo gesto che ha sconvolto l’intera comunità.

Non sembrano comunque esserci dubbi sull’intenzionalità del atto, che l’uomo avrebbe compiuto a casa di alcuni problemi personali. La salma è ora a disposizione del magistrato di turno, che nelle prossime ore potrebbe disporne l’autopsia. Da parte della redazione tutta del Giornale di Casoria, le più sentite condoglianze alla famiglia.