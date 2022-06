Tragedia a Casoria, pirata della strada investe e uccide un pastore tedesco

Casoria ancora una volta teatro di una straziante tragedia. Negli scorsi giorni, un pastore tedesco di 12 anni è stato selvaggiamente investito insieme al suo padrone all’altezza di via Principe di Piemonte. Il triste episodio è avvenuto intorno alle ore 21 durante la consueta passeggiata serale che il padrone, un uomo di circa sessant’anni, era solito fare assieme al suo Dick. Un tragico appuntamento con il destino, visto che nell’attraversare la carreggiata un motorino ha investito a tutta velocità l’uomo e il suo cane che, avvertito il pericolo, non ha esitato a fare da scudo al suo padrone salvandogli la vita.

Un gesto eroico che è costato caro al povero Dick, rimasto ucciso dal violento impatto causato ancora una volta da un pirata della strada, che, a causa della sua irresponsabilità e della sua mancanza di civiltà ha strappato agli affetti della famiglia l’animale. Una circostanza drammatica che ha spinto il figlio della vittima, il signor Ciro Fusco, a impegnarsi in prima persona nel sensibilizzare, tramite i social network, l’impegno delle forze dell’ordine sul problema riguardante la velocità sostenuta in pieno centro cittadino di auto e moto. Questo il post di Ciro Fusco pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Scrivo questo post per far sì che si possano evitare altre tragedie.