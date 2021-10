Torna l’ora solare, stanotte si spostano le lancette

Questa notte alle 03.00 ci sarà il tradizionale passaggio all’ora solare. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un ora indietro. Per quanto riguarda gli orologi dei dispositivi automatici: telefonini, smart TV, il cambio dovrebbe essere automatico ma è bene non fidarsi. Il consiglio è stabilire un orologio di riferimento, i vecchi a corda non sbagliano mai e confrontare l’orario con esso.

L’ora solare sarà utile a quelli che si svegliano presto, ci sarà infatti un ora di luce in più la mattina che però perderemo la sera, in cui farà buio prima.

L’alternanza dell’ora solare con l’ora legale, introdotta nel 1965, si deve a motivi di risparmio energetico ed è usata in tutta l’Unione Europea. L’ora solare tornerà a marzo 2022 ma da tempo si discute della sua abolizione.