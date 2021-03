Tignola: “Viviamo un momento delicato. Bisogna abbandonare i particolarismi”

Casoria sta vivendo politicamente un periodo molto particolare, che unito alla difficile situazione sanitaria ha gettato nel caos e nello sconforto i cittadini. Il consigliere comunale di maggioranza Pasquale Tignola, tramite un post pubblicato su Facebook, ha tenuto a chiarire la situazione nella quale versa la città, che è chiamata ad affrontare nuove e irrinunciabili sfide per poter risolvere quei problemi che da troppo tempo attanagliano Casoria. In esclusiva ai microfoni del nostro giornale, il consigliere Tignola ha tenuto a sottolineare i punti fondamentali per poter mettere alle spalle questo brutto periodo. Ecco le sue parole: “Viviamo un momento delicato. Il Covid-19 e la crisi sociale ed economica impongono a tutti di abbandonare i particolarismi e cercare di fare fronte comune sulle problematiche, molte, della città. Io faccio il consigliere comunale e come dice la parola il mio è un consiglio che va dapprima al Sindaco e a poi a tutte le parti politiche. Non spetta a me dire come e quando. Credo che questo debba essere l’obiettivo, se vi è la volontà si troveranno anche i modi e i tempi”.

