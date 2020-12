Terza vittoria consecutiva degli azzurri: Napoli-Samp 2-1

Il Napoli vince ancora ottenendo la terza vittoria consecutiva e lo fa in rimonta dopo il vantaggio dei doriani. Nelle ultime tre gare, 9 punti, 11 gol fatti e uno subito. Un primo tempo davvero brutto chiuso con la Samp in vantaggio per uno a zero grazie a Jankto servito da Verre. Un Napoli fuori giri che non è riuscito mai ad essere realmente pericoloso. Era la prima gara allo stadio Maradona, ricordato con due grandi fotografie esposte davanti alle Curve, gara condizionata dalla stanchezza accumulata nella gara di coppa. La Samp forse troppo penalizzata dalle assenze in attacco, che hanno pregiudicato la fase realizzativa nell’ottimo primo tempo disputato. La Samp ieri aveva onorato Diego con l’emozionante visita di Ranieri e Quagliarella al Murales di Diego, ai Quartieri Spagnoli.

I cambi di Gattuso, indovinati, hanno permesso agli azzurri di ribaltare un match che si era messo su binari sbagliati. Proprio i due neoentrati hanno realizzato le reti, prima Lozano su assist di Mertens, il terzo in due partite e poi Petagna servito dal messicano. Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare che Mercoledì si ritorna in campo contro l’Inter al San Siro di Milano. Match importante che può definitivamente dare il peso degli azzurri in questo campionato equilibrato come non mai.