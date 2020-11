Terza pagina. Ostrica, sì, ostia, no!

Negli anni Ottanta e Novanta era divenuto famoso il Limelight di Manhattan, musica techno, laser e cubiste in una chiesa neogotica sconsacrata sulla Sesta Avenue. Pareva una stravaganza yankee ma era solo l’inizio!

San Donato Milanese: un’allegra pizzeria in una chiesa del Cinquecento. Genova: una severa banca nella chiesa di Santa Sabina. Bologna: una capiente aula universitaria nella chiesa di Santa Lucia. Palermo: una moschea nella chiesa di San Paolino. Agrigento: una moschea in una chiesa evangelica. Lunetta: una moschea in una chiesa anglicana.

Consultando Tripadvisor, s’incappa in: “Ballare al Gattopardo è un piacere e libertà di sensi”. Magnifica recensione! Certo strano, considerando che il Gattopardo Cafè di Milano è una chiesa sconsacrata. Sì, era San Giuseppe alla Pace: intime preghiere, messe all’alba, sentite confessioni, rumorosi battesimi, vivaci cresime, tristi esequie, commossi matrimoni. Oggi, ospita feste private, cene galanti con Signore “in lungo”, banchetti a base di sushi e sashimi. Il locale si propone “sia come moderno disco-bar, che come location per manifestazioni ed eventi di ogni genere, privati e aziendali, con la possibilità di organizzare anche cene di gala e buffet” Sbirciando all’estero? Llanera, la Cappella Sistina della street art iberica, è diventata una pista da skate. A Bristol, un luogo di culto si è tramutato in una scuola per apprendere l’arte circense e coreutica; a Münster, un simpatico asilo con parco giochi annesso; ad Edimburdo, un pub: il Frankestein Pub! Ed in Francia? Una chiesa di Rouen è una deliziosa brasserie; una cappella di Nantes, un lussuoso hotel; una chiesa di Caen, una efficiente palestra.

Insomma, dove prima c’era un altare con tabernacolo ed officianti, attualmente c’è un tavolo dove cenare a lume di candela o apparecchiato per sei. Il Papa ha lanciato l’allarme, tentando di cingere di argini le vendite; tuttavia Casa.it pubblica annunci come “Vendesi chiesa sconsacrata ad Arsago Seprio, gioiello incastonato nel centro del paese, origini medievali, a un passo da tutti i servizi”. Naturalmente, imprenditori e privati hanno fiutato la novità e, soprattutto, l’affare; meno i fedeli, che, ovviamente, non riescono ad assorbire l’effetto perturbante dei nuovi locali. E’ inconsueto, infatti, addentrarsi in un ambiente dove si respira ancora l’odore d’incenso aromatico con vetrate riproducenti sagome di santi, sorseggiando un Martini, magari appoggiandosi al colonnato in stile dorico. Sì, è davvero bizzarro.

Meglio una cena o la rovina, causa abbandono totale? Meglio le macerie delle radici cristiane d’Europa o localini a vocazione terrena? La chiesa è comunità, tradizione, storia. Probabilmente, parte delle nostre radici sta marcendo. Cosa fare? Andare in pace? La soirée è finita? Inginocchiarsi per una preghiera? Ci si affretti: l’altare potrebbe presto diventare una consolle per dj!