Termosifoni spenti alla Carducci è DAD

Termosifoni guasti, aule al freddo genitori preoccupati. ‘Comprendiamo che per scongiurare i contagi nelle aule si devono tenere spesso le finestre aperte, ma quando poi vengono chiuse, l’aula di mia figlia resta freddissima perché i termosifoni non funzionano’. La problematica si è verificata alla Padre Ludovico, ma anche in altre scuole cittadine. La vicenda è rimbalzata sulla pagina social di Fratelli d’Italia Casoria, dove in un post su facebook raccolgono le segnalazioni dei genitori.

Luisa Marro consigliera di opposizione, e rappresentante della commissione Istruzione Pubblica commenta: ‘Per amore della verità va detto che i problemi legati ai termosifoni non sono nuovi; e’ vero, comunque, che questa amministrazione in generale mostra scarsa attenzione verso la scuola. Ed invero oggi la scuola necessita di molta vicinanza da ogni punto di vista dal momento che e’ diventata terreno di scontro politico ad ogni livello’. L’assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Guarino ha chiarito che insieme al settore dei Lavori Pubblici si stanno programmando gli interventi per il ripristino degli impianti di riscaldamento guasti. Una decisione singolare è stata presa dal consiglio di istituto della Carducci-King. Nel plesso situato in via Suor Cristina Brando si è verificato un guasto alle tubazioni del sistema di riscaldamento. I tempi previsti per la riparazione sono entro il 22 gennaio, come da circolare del settore Lavori Pubblici. Per non far perdere il ritmo delle lezioni, dopo la lunga pausa delle vacanze natalizie, il preside, professori e genitori hanno deciso di continuare in remoto. Il preside Buonocore spiega che in questo periodo dell’anno è fondamentale continuare le lezioni e soprattutto non lasciare i piccoli alunni soli.