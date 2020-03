Tensioni e disordini nei principali istituti penitenziari italiani

«Una delle direttive presenti nel nuovo decreto legge per il contenimento dell’epidemia del coronavirus riguarda gli istituti penitenziari, in particolare sono stati bloccati fino al 31 marzo tutti i permessi premio e i colloqui; ma è stato concesso l’aumento della durata dei colloqui telefonici e l’incentivo a misure alternative come i domiciliari, benché queste alternative siano a discrezione dei direttori degli istituti.

Questa scelta ha provocato e sta provocando disordini in diversi istituti penitenziari d’Italia.

Ieri pomeriggio al carcere Salerno-Fuorni le proteste dei detenuti hanno provocato la reazione della direttrice che ha deciso di tagliare l’acqua ai detenuti, ma la protesta è aumentata d’intensità, un piano dell’istituto è stato devastato e diversi detenuti sono riusciti ad accedere al tetto, solo nella mattinata la situazione sembra essere ritornata nella normalità.

Disordini anche a Poggioreale. A differenza di Salerno i disordini sono aumentati nella giornata di oggi, diversi detenuti sono riusciti ad accedere al tetto e fuori c’è stato un tentativo di creare blocchi stradali da parte dei familiari dei detenuti e di simpatizzanti. Sul posto presenti carabinieri e vigili del fuoco, alle ore sedici e mezza sono entrati nell’istituto squadre antisommossa.

Per alcuni momenti è stata diffusa la falsa notizia di un evasione dall’istituto di Frosinone, mentre in quello di Modena è stato necessario l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, una nuvola di fumo si è alzata dalla struttura e si sono sentiti colpi di arma da fuoco, notizia non ufficiale parla addirittura di detenuti arrivati all’armeria dell’istituto e di due agenti della penitenziaria in ostaggio.»