Tamponi a domicilio e droni: la ricetta anti-covid della Lega per Casoria.

La Lega – Salvini Premier, attraverso il responsabile cittadino, avvocato Gennaro Crispino e Gennaro Fico quale consigliere comunale, indirizzano una richiesta pubblica alle autorità, in particolare al Sindaco Raffaele Bene, affinché si possano prendere le misure più adeguate atte a contenere la diffusione del Covid-19 che, anche a Casoria, negli ultimi giorni ha fatto registrare un aumento dei casi accertati di contagio.

In particolare, la Lega chiede se è previsto anche per i comuni che ricadono nei distretti dell’Asl Na2 Nord lo stesso protocollo adottato dall’Asl Na centro; tale protocollo prevede l’utilizzo di camper mobili atti a potenziare le procedure per l’effettuazione dei tamponi a domicilio.

Tale misura, insieme al potenziamento degli strumenti di controllo del territorio, come il pattugliamento fisso, controlli a domicilio e l’uso di droni, sarebbero secondo i responsabili cittadini della Lega le uniche misure utili per prevenire la diffusione del contagio e per mappare il territorio, tracciando con più efficacia i casi di possibile trasmissione del contagio partendo da quelli per cui il tampone ha dato esito positivo.