Sversamento illecito di amianto in località Pennasilico. L’intervento immediato del sindaco

Con un post sulla sua pagina social , il sindaco di Casoria Raffaele Bene, ha annunciato la messa in sicurezza di uno sversamento illecito di amianto, di materiale di risulta di costruzioni, e rifiuti bruciati in località Pennasilico.

Come si evince dalle foto allegate, la zona è stata transennata, e messa in sicurezza.

“Faccio appello alla sensibilità di tutti – scrive il sindaco-perché solo insieme possiamo migliorare le condizioni del nostro territorio.

Abbiamo riscontrato e nell’immediato messo in sicurezza, uno sversamento illecito di amianto, materiale di risulta da costruzioni e rifiuti bruciati in località Pennasilico.

Questi gesti criminali mettono a rischio la salute di noi tutti.

Dobbiamo essere uniti anche nelle operazioni di controllo e nelle segnalazioni, solo in questo modo possiamo consegnare i colpevoli alla giustizia e soprattutto migliorare le condizioni di vita della nostra Città”.

Un appello, quindi quello fatto dal Sindaco, che facciamo nostro, invitando I cittadini a segnalare anche in forma anonima, I criminali che sversano materiali di risulta di ogni tipo, spesso e volentieri altamente inquinanti e nocive per la salute di tutti I cittadini.

