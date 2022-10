Sulle orme di Santa Cristina Brando, in cammino verso Assisi

di Margherita De Rosa – Dal 14 al 16 ottobre, si è svolto un pellegrinaggio “Eucaristico-Francescano”, organizzato dal gruppo degli Adoratori Laici del SS. Sacramento di Casoria; il percorso spirituale è stato guidato da Padre Giuseppe Sannino e ha partecipato al pellegrinaggio anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto Brando, suor Giocondina Ciervo, che è il riferimento principale degli adoratori. Il cammino ha avuto come prima tappa Bolsena, sede di un santuario eucaristico al quale si giunge attraverso la chiesa di Santa Cristina: qui sono conservati i marmi macchiati dal sangue sgorgato dall’Ostia, evento noto come Miracolo Eucaristico del 1263. In proposito, si narra che un sacerdote boemo, Pietro da Praga, era dubbioso circa la presenza concreta di Gesù Cristo nell’Ostia e nel Vino, quindi si portò a Roma, allo scopo di pregare sulla tomba di Pietro e mettere fine alle sue incertezze; nel viaggio di ritorno sostò a Bolsena, dove fu nuovamente ossessionato dalle, ormai consuete, perplessità. Il giorno dopo, mentre celebrava la S. Messa nella grotta di Santa Cristina, nel consacrare l’Ostia, dalla stessa sgorgò del sangue, che macchiò il suo corporale; per evitare che l’assemblea notasse l’evento, il sacerdote avvolse l’Ostia nel corporale stesso, recandosi rapidamente in sacrestia, ma alcune gocce di sangue caddero sui gradini dell’altare e sul pavimento e le macchie, ancora oggi, sono testimonianza di tale prodigioso avvenimento, che è poi all’origine dell’istituzione della festività del Corpus Domini; il papa del tempo, Urbano IV, che si trovava ad Orvieto, ricevette l’incredulo presbitero ed inviò a Bolsena un Vescovo per essere certo di quanto Pietro da Praga gli riferiva. Prese le reliquie e riconosciuto che l’accaduto era una manifestazione soprannaturale, il pontefice deliberò la nascita della citata festività, estesa poi all’intera Chiesa Cattolica l’11Agosto del 1264. Altra tappa del cammino eucaristico non poteva non essere lo straordinario duomo di Orvieto, capolavoro architettonico e artistico, in cui si respira un’atmosfera particolare, che pone il fedele in contatto diretto con una dimensione sovrumana, forse proprio perché qui sono conservate le reliquie, costituite dall’Ostia, il corporale e i purificatoi, posti poi in un Tabernacolo. Tappa intermedia: la caratteristica Gubbio, utile ad immergersi nel mondo francescano, per il tramite del suggestivo racconto del lupo di Gubbio, simbolo della cattiveria ammansita dalla dolcezza del frate, sposo di Madonna Povertà. Infine, Assisi, con il suo fascino, le sue emozioni antiche e nuove, tra queste ultime la tomba del Beato Carlo Acutis, che era solito affermare che l’Eucarestia è l’autostrada per il Paradiso…insomma un bellissimo itinerario, reso ancora più pregno di spiritualità da padre Giuseppe Sannino che, oltre a guidare i momenti di preghiera comune, ha sottolineato l’importanza dell’Eucarestia in più occasioni, poiché quello che sembra ormai essere un abituale rito è, invece, l’alfa e l’omega della nostra fede, è il simbolo vivente di quel Cristo che si è offerto quale vittima sacrificale per la salvezza di tutti noi peccatori, e i tanti miracoli eucaristici dimostrano che, allorquando ci accostiamo all’Ostia, ci nutriamo realmente del corpo di Cristo: dovremmo renderci conto di questa meravigliosa realtà e credere fermamente in quello che è “il miracolo eucaristico” che si compie in noi, che abbiamo il privilegio di cibarci di Cristo vivo e vero. Il cammino si è concluso, come già accennato, nella terra che Dante definiva Oriente, per sottolineare la luminosità del luogo in cui nacque il sole radioso di San Francesco, che non sminuisce, tutt’oggi, il suo splendore e invita tutti a recuperare i valori autentici dell’esistenza, il cui vero senso, appunto, sta in Cristo, nella sua parola e nella letizia dell’abbandono fiducioso ad un abbraccio che non perde vigore…un percorso, dunque, di crescita interiore, che è stato reso ancora più incisivo, come affermato in precedenza, dalla saggia guida di Padre Sannino, che, con semplicità ed efficacia, non disgiunte da profonde riflessioni, ha reso ben chiaro a tutti i partecipanti il messaggio dell’importanza dell’Eucarestia e dell’amore infinito che caratterizzò Francesco d’Assisi: a queste due verità i cristiani devono ispirarsi per essere testimoni viventi di una fede che è amore, solo amore, sempre ed incondizionatamente amore, perché noi veniamo dall’amore e siamo amore, come cantava anni addietro Roberto Vecchioni.