Suicidio in Via Giovanni Rocco

Questa mattina un uomo di 70 anni si è lanciato dal settimo piano di un immobile di via Giovanni Rocco, strada del centro storico. Il suo corpo è caduto su un lastrico interno adiacente al cortile del palazzo dove il povero signore abitava.

Ad accorgersi del corpo alcuni condomini che subito hanno allertato le forze dell’ordine, in particolare dopo pochi minuti sono giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casoria e la Polizia Municipale con il proprio Pronto Intervento. Le operazioni di recupero del corpo sono state condotte dai vigili del fuoco.

L’uomo era residente a Castelvolturno, in località Baia Verde, era rientrato questa mattina come d’abitudine a ritirare la posta che ancora giungeva al suo vecchio indirizzo. Sembra soffrisse di depressione, da tempo la sua mobilità era consentita da una sedia a rotelle.