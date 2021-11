Successo per la festa della Madonna della salute ed oggi in ospedale arriva il Cardinale Battaglia

Successo per la festa della Madonna della salute ed oggi in ospedale...

di Maria D’Anna – Sono state oltre settecento le prestazioni erogate nella giornata “SALUTE SEMPRE E PER TUTTI” di domenica scorsa, organizzata dalla direzione generale, affidata a frate Carlo Mangione e sanitaria, affidata a Domenico Maglione, del presidio ospedaliero camilliano Santa Maria della Pietà in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Salute, patrona di tutto l’ Ordine Camilliano. Festeggiamenti che proseguono quest’oggi con la visita presso l’ospedale da parte del Cardinale di Napoli, Mons. Domenico Battaglia.

Sono state effettuate per l’ esattezza 730 prestazioni mutuabili a 365 persone. Quest’iniziativa ha avuto lo scopo di assicurare prevenzione e salute in un momento particolarmente critico legato al coronavirus, che di fatto ha purtroppo rallentato ed in molti casi addirittura bloccato la possibilità di visite ambulatoriali ed esami diagnostici.

Un grazie va, da parte della direzione del presidio sanitario e di tutti quelli che hanno beneficiato dell’iniziativa a medici, liberi professionisti e personale amministrativo che con entusiasmo hanno aderito alla lodevole iniziativa. “San Camillo e la Madonna della Salute dal Cielo ci benedicano e ci proteggano” dice frate Carlo. Momenti di preghiera e celebrazioni liturgiche hanno accompagnato l’ iniziativa. Il centro sanitario camilliano, sempre nell’ ottica di essere al servizio dei sofferenti offrendo servizi di prevenzione e cura, rende inoltre noto che il 17, 18 e 19 di questo mese dalle 12 alle 14 ed il 20 dalle 11 alle 15 per i residenti dell’ ASL NAPOLI 2 NORD sarà possibile effettuare vaccinazioni libere anti coronavirus.