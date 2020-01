Strage del Pilastro. A 29 anni di distanza le famiglie chiedono la riapertura delle indagini.

A 29 anni di distanza dai terribili crimini commessi dalla banda della uno bianca, le famiglie degli indimenticati tre carabinieri, chiedono a gran voce la riapertura delle indagini. In una notta diffusa si legge quanto segue: “Noi familiari, siamo determinati nel ricercare la verità, anche se lontana e difficile da raggiungere, e auspichiamo una riapertura delle indagini”.

La lettera, nel cui contenuto c’è anche il richiamo alla istituzioni Italiane di attivarsi per fare chiarezza su questi sette anni di terrore, perché le vittime della Uno bianca e i loro familiari hanno pagato un prezzo altissimo, che merita rispetto e giustizia, è stata consegnata ai cronisti dal fratello di Mauro, Ludovico, al termine della commemorazione di questa mattina a Bologna.

Ha scatenato polemiche la decisione di dare un permesso per Natale ad Alberto Savi, fatto che ha deluso Stefanini, mamma di Otello uno dei carabinieri uccisi che ha aggiunto che sentire queste cose fa male ma dopo tanti anni ti fa sentire stanco. Incredibile che chi ha causato la morte di 24 persone e il fermento di un altro centinaio, possa godere di permessi.

Confermata la costruzione della caserma dedicata ai tre martiri nella zona Pilastro proprio dove furono uccisi. La data di fine lavori dovrebbe essere Gennaio 2022 come dichiarato dal sindaco Merola che si è poi stretto intorno ai familiari così come ogni anno insieme alla comunità che non dimentica i suoi figli.

Durante la commemorazione il generale dei carabinieri Domizi ringrazia poi il sindaco e “tutti i bolognesi che testimoniano la vicinanza all’Arma e ricordano i caduti di un’attività che ci espone ad altissimi rischi, a tantissimi sacrifici e privazioni soprattutto delle famiglie, che si privano in qualche caso per sempre dei loro cari”.

Nessun ricordo di Mauro nella città natale, ancora una volta il silenzio assordante delle autorità cittadine fa molto più rumore di una commemorazione che meriterebbero Mauro e la sua famiglia.