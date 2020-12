Strade groviera, la riparazione solo in emergenza.

La pioggia che ancora sta cadendo sulla nostra città in queste ore sta provocano notevoli danni alle strade, provocano buche stradali profonde e pericolose in varie zone della città.

Il fenomeno si verifica a causa dello stato vetusto dell’asfalto ed alle crepe che sono provocate dalla circolazione continua dei veicoli.

L’acqua piovana, incuneandosi nelle crepe d’asfalto solleva il manto che letteralmente esplode al passaggio dei veicoli. Un fenomeno tanto più ampio quanto sono forti le piogge.

Anche oggi non sono mancati interventi d’urgenza messi in atto dalla Polizia Municipale che con i propri uomini e i suoi, limitati, mezzi è intervenuta per riparare tra l’altro le buche più pericolose che si sono aperte sulla Circumvallazione nel tratto che collega la frazione Arpino al centro di Casoria.

Numerose sono tuttavia le segnalazioni di buche stradali presenti in via Nazionale delle Puglie, in via Principe di Piemonte, via Nenni ed in tanti altri punti della città meno trafficati.

Un pietoso elenco di buche che per il persistere del maltempo e per la carenza di uomini e mezzi potranno essere riparate solo lentamente, molto poco tempestivamente rispetto alle esigenze.

Senza contare che diverse strade meriterebbero un intervento strutturale piuttosto che sporadici riparazioni, peraltro compiute in emergenza. Per le quali urge da parte dell’amministrazione comunale un attento piano di intervento con relativo stanziamento di risorse in bilancio.