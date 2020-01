Stamane l’avvio del piano dell’Amministrazione comunale e di Casoriambiente per ripulire la Cantariello

Questa mattina ha preso il via una nuova attività di raccolta straordinaria dei rifiuti solidi urbani disseminati lungo la via Cantariello, nel tratto di competenza del comune di Casoria, nei pressi del Campo Rom.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale per il tramite della società concessionaria del Ciclo Integrato dei Rifiuti, Casoria Ambiente.

Le attività si protrarranno per diversi giorni e consentiranno di riportare alle perfette condizioni igieniche una strada, di proprietà della Città Metropolitana, che è da sempre presa di mira dagli incivili che vi abbandonano rifiuti soprattutto nelle ore notturne in modo da eludere il controllo del territorio effettuato dalla Polizia Municipale.

Condividi su