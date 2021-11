Sport weekend, volley e calcio a 5

Il weekend di sport delle rappresentative di Casoria propone questi appuntamenti:

Sabato 13 novembre alle ore 15.00 per il calcio a 5 lo Sporting Casoria Futsal 2019 affronta per il campionato di serie C2 il squadra San Ludovico di Arzano per un derby che promette spettacolo. L’appuntamento è per gli appassionati sul campo di casa; il Real Poggio di via Selva Cafaro 60, nei pressi dell’aeroporto.

Per il campionato di serie B di volley maschile la squadra di Casoria si gioca altri importanti punti in chiave salvezza contro l’Ischia. Alle 17.00 sul campo casalingo di Giugliano, permanendo la chiusura del Palacasoria, una nuova vittoria dei viola bisserebbe il netto successo ottenuto sul campo del Pomigliano. Per i tifosi che vorranno partecipare all’evento è obbligatorio il green pass, alternativa la diretta Facebook sulla pagina del Volley Casoria.