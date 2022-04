Sport weekend, volley contro Genzano per il podio. Futsall gioca in casa

VOLLEY – Questa sera alle 19.00 sul terreno di casa, al Palasport di Giugliano, il Volley Casoria si gioca la possibilità di agganciare il terzo posto. Battendo il Genzano scavalcherebbe proprio i laziali in classifica, per un risultato che serve al prestigio della squadra viola in un campionato di Serie B giocato ben al di sopra delle aspettative. Ricordiamo infatti che il Casoria è una neopromossa. La partita potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook del Volley Casoria.

FUTSALL – Impegno casalingo per lo Sporting Casoria contro il Go Samba Futsall. Sul campo di via Selva Cafaro di Napoli il fischio d’inizio è atteso per le 15.00. Una vittoria che servirà ai ragazzi di Casoria per allontanare la parte bassa della classifica completa contro una diretta concorrente