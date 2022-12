Sport, vincono tutte le casoriane impresa nel futsal

CALCIO – E sono sette. Settima vittoria consecutiva per la Viola del Sud, e secondo posto in solitaria. Espugnato anche il “Vezzuto-Marasco”. Il Montecalcio Club perde per 0-3 contro un Casoria arrembante. Due compagini dalle ambizioni completamente diverse ma con lo stesso obiettivo: vincere!, con i padroni di casa alla ricerca di punti salvifici per non annaspare nell’ultima posizione, e con la squadra di Perrella sulla scia delle altre tre (Ischia, Napoli United e Pompei) alla conquista della D.

Partono meglio i padroni di casa, almeno per il primo quarto d’ora. Poi salgono in cattedra gli attaccanti viola. Al minuto 23, sblocca il risultato il ragazzo di altra categoria Di Gilio, con un tiro scoccato dal limite. Dopo aver sfiorato più volte il raddoppio, al 34′ il giocatore Scarparo, espulso, lascia in dieci il Montecalcio e spiana la strada agli avversari. Appena 3 minuti dopo, arriva il raddoppio casoriano con il destro a giro di Prevete. La scena non muta nei secondi quarantacinque minuti; è sempre il Casoria a fare la partita, ed al 51′ cala il tris Basso su assist di Di Gilio. A parte qualche sporadica occasione per mettere a segno il poker, ed i tentativi vani del Montecalcio di rendere meno amaro il passivo, il resto del match si gioca su ritmi bassi. Liguori e compagni hanno volutamente abbassato i ritmi per un’ottima gestione atletica e delle energie in vista del prossimo match infrasettimanale. Sarà big match al “San Mauro”, mercoledì 21 dicembre, contro il Pompei. Quest’ultima reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atletico Calcio; sconfitta che li ha fatti scivolare al quarto posto, a quota 35. 37 i punti, invece, del Casoria, secondo, a -1 dal Napoli United. L’Ischia Calcio è terza, a 36 punti, ma con una partita in meno. Insomma, sconsigliamo la visione ai deboli di cuore.

PALLAVOLO – Ritorno alla vittoria per i ragazzi guidati da coach Paglionico. Nella trasferta pugliese, al “De Francesco” di Mesagne (Brindisi), il Volley Casoria batte per 3 set ad 1 l’Omega Mesagne. Ancora una volta, bella prova da parte dei pallavolisti viola; determinazione ed audacia hanno fatto la differenza in un match estremamente combattuto ed affrontato quasi alla pari. Il secondo ed il terzo set sono stati tra i più complicati. Tre punti d’oro che danno ampio respiro, allontanando la zona retrocessione di ben 5 lunghezze. Sono 14, ora, i punti in classifica, né troppi né troppo pochi per non permettersi di ambire alle posizioni che danno le vertigini.

OMEGA MESAGNE-VOLLEY CASORIA 1-3 (21-25; 24-26; 26-24; 19-25)

CALCIO A 5 – Vittoria, finalmente. Dopo 4 giornate a secco, i calcettisti di mister Valentino ritrovano i tre punti. Tra le mura amiche, lo Sporting Casoria batte 1-0 il Real Torre del Greco. Decide la rete di Magliano contro la seconda forza del girone B di serie C2. Risultato atipico per il futsal, una vittoria di misura che sottintende una partita alquanto compassata e, soprattutto, condizionata dalle tante assenze viola. Diventano 14 i punti in classifica, 3 i punti di distacco dalle zone basse, 4 i punti di differenza dalla terza posizione. Sicchè, tutto rimane in bilico.

