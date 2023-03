Sport, valanghe di gol in salsa Casoria

CALCIO – La Viola del Sud riaccende la luce con una manita. Allo stadio “Ugo Gobbato”, nell’anticipo del sabato, il Casoria batte 1-5 il Pomigliano. Pronto riscatto compiuto da Liguori e compagni, dopo le due brutte uscite contro due delle diretti concorrenti alla promozione. Partita che, sin dalle battute iniziali, ha evidenziato l’evidente divario tecnico tra le due compagini, tant’è che son bastati 15 minuti per vedere il Casoria passare in vantaggio con bomber Orefice, vero e proprio trascinatore. Alla fine dei primi quarantacinque minuti, però, lo 0-1 risicato mente per mole di gioco ed occasioni da gol offerte dagli ospiti che avrebbero meritato, quindi, un vantaggio più ampio. Nella ripresa, la musica cambia. E lo si capisce quando, all’inizio del secondo tempo, va a concretizzarsi il raddoppio che porta la firma del fantasista Liguori. Dopo una fase di normale amministrazione, con spazi diventati sempre più ampi, viene calato il tris dall’esterno offensivo Basso. Al tramonto del match, Liguori, mai domo e dall’estro imperituro, si concede la doppietta trovando il poker. La cinquina arriva con il marchio di Lucignano. Gol della bandiera, a rendere meno acre il pomeriggio granata, firmato Sepe. Nonostante la diciannovesima vittoria stagionale, in virtù dei punti conquistati anche dalle tre che la precedono, la Viola del Sud rimane in quarta posizione. Invariato il distacco dall’Albanova (-1), dal Pompei (-2), e dalla capolista Ischia distante 7 punti.

PALLAVOLO – Ancora una sconfitta per i ragazzi guidati da coach Paglionico. Il Volley Casoria perde per 3 set a 0 contro il BCC Leverano. Match mai messo in discussione, – in lungo e in largo – a senso unico. D’altronde, i padroni di casa sono una vera e propria corazzata del girone, affamati di promozione, e alla vigilia si faceva assai fatica a pensare che contro il team leccese si sarebbe potuto riprovare il brivido della vittoria. E con l’assenza poi di Fabio Losco, colpito da un lutto familiare (per il cui motivo vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione tutta), la trasferta pugliese non può che essersi palesata come ancor più impervia di quanto lo fosse a prescindere. Per la Viola del Volley, trattasi della terza sconfitta consecutiva, ma il divario dalla zona retrocessione rimane – per fortuna loro – sempre di 6 punti dall’Athena quartultima.

BCC LEVERANO-VOLLEY CASORIA 3-0 (25-20, 25-14, 25-18)

CALCIO A 5 – Un’altra vittoria scoppiettante per i calcettisti guidati da mister Valentino. Al “Funteam” di Giugliano, lo Sporting Casoria batte 7-0 lo Sporting Stabia. Partita unilaterale contro il fanalino di coda del girone, un avversario senza troppe pretese. Vanno a segno: Mazzone (due volte), Matuozzo, Marrone, Nicolella, Giorgio, Alterino. Sembrerebbe, a questo punto, scacciata via la crisi; certo è che bisognerà attendere avversari più probanti per poter comprendere appieno quanto sia guarita la Viola del futsal. Fatto sta che, ora, i punti portati in bisaccia sono diventati 25, balzando dall’ottava alla settima posizione, in virtù della brutta frenata del Futsal Vesuvio.