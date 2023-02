Sport, tutte le sfide al vertice per le casoriane

CALCIO – Al “San Mauro” sarà sfida da brividi. Domenica 26 febbraio, alle ore 11.30, il Casoria ospiterà la capolista Ischia. Sono 4 i punti che separano le due compagini in una classifica alquanto convulsa nelle zone alte. Settimana scorsa, i calciatori di mister Perrella sono incappati in una brutta sconfitta contro l’Albanova, ciò ha permesso alla squadra ischitana di approfittarne rimpinguando il distacco dalla diretta inseguitrice casoriana, e non solo: proprio l’Albanova, insieme al Pompei, si sono portate rispettivamente a -2 e a -1 dalla seconda posizione. Questo big match non può che rappresentare la possibilità di un pronto riscatto per capitan Rinaldi e compagni; lapalissiano aggiungere quanto la posta in palio sia di quelle altissime.

Partita valevole per la ventisettesima giornata, nona di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Appuntamento casalingo per i pallavolisti guidati da coach Paglionico. Sabato 25 febbraio, alle ore 18.30, è in programma il match tra il Volley Casoria e la Polisportiva Matese. La Viola del Volley, nonostante la sconfitta maturata contro l’Allianz Galatone, conserva l’ottava posizione con 20 punti in bisaccia, a +6 dalla zona retrocessione, a -5 dal settimo posto. Gli avversari di giornata, invece, se la passano molto male: hanno conquistato soltanto 7 punti e ricoprono – inevitabilmente – il ruolo di ultimi della classe.

Match valevole per la diciassettesima giornata, quarta di ritorno, del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Si ritorna in campo, tra le mura amiche, dopo il turno di riposo. Sabato 25 febbraio, alle ore 15, lo Sporting Casoria ospiterà l’Atletico F.C. I calcettisti guidati da mister Valentino attraversano il classico “periodo no” in cui le difficoltà non si affievoliscono anzi aumentano. Nelle ultime cinque giornate, hanno ottenuto appena due punti, tuttavia rimanendo all’ultima posizione – l’ottava – che dà accesso ai playoff. Ottavo posto che, però, ha almeno altre due contendenti, tra queste anche gli ospiti di giornata con 16 punti conquistati, a -3 dalla Viola del futsal.

Sfida valevole per la diciassettesima giornata del girone B/Campania di serie C2.