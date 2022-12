Sport, striscia positiva per le squadre di Casoria

CALCIO – L’indomita Viola del Sud continua a volare. In un “San Mauro” travolto dal calore dei tifosi, il Casoria batte l’Atletico Calcio per 4-1 e mette il turbo in classifica. Sfida che, sulla carta, avrebbe potuto riservare più di qualche insidia ed, invece, si è rivelata una passeggiata per i ragazzi di mister Perrella. Dopo nemmeno un quarto d’ora, il Casoria era già sul 2-0. Sono bastati appena 4 minuti dal fischio d’inizio per aprire le marcature con Auriemma, lesto nello spedire in rete la palla respinta goffamente dal portiere dopo un calcio di punizione battuto dal numero 10 Liguori. Il raddoppio arriva al 12’ per gentile concessione della difesa oltremodo farraginosa dell’Atletico: bomber Orefice – di caparbietà – scippa il centrale della difesa avversaria, a ridosso dell’area di rigore, ed a tu per tu con il portiere lo trafigge di giustezza. Gli ospiti dell’ex Di Michele provano invano a rimetterla in discussione, alla mezzora si avvicinano al gol con una punizione che va a stamparsi sull’esterno della rete. Poco prima che arrivasse il 40’, ci pensa il pupillo Gerardo Di Gilio a firmare il terzo gol viola in slalom, di prepotenza, di tecnica sopraffina, frutto dell’uno-due con il 10 Liguori. Nel secondo tempo, i ritmi restano alti e la lista delle occasioni per siglare il quarto si fa fitta. Dopo 5 minuti dal gol della bandiera dell’Atletico, è il numero 11 Basso a realizzare la quarta ed ultima rete casoriana. La cinquina non arriva per un nonnulla, con Ciro Zerlenga sciupone sotto porta. Il Casoria, ora, con i 28 punti in cascina, è al quarto posto in concomitanza con il Pomigliano, a meno 1 dalle prime Pompei, Napoli United, ed Ischia (l’unica con una partita da recuperare). Il prossimo impegno sarà mercoledì 7, sempre al “San Mauro”, contro la nobile decaduta Savoia.

PALLAVOLO – Vittoria di vitale importanza per il Volley Casoria. I ragazzi di coach Paglionico espugnano il parquet di Galatina e battono per 3 set ad 1 l’Olimpia SBV. Sfida quasi mai messa in discussione, ad esclusione del secondo set nel quale i padroni di casa sono riusciti ad imporsi. Ma poi tutto è tornato sui binari di inizio match. Dominio viola fino alla fine. È sorpasso ai danni di una diretta rivale nelle zone basse di una classifica complicata.

OLIMPIA SBV GALATINA-VOLLEY CASORIA 1-3 (19-25, 25-17, 19-25, 14-25)

CALCIO A 5 – Primo pareggio stagionale per lo Sporting Casoria. È 3-3 contro la Football Academy di Comiziano. Trattasi di rimonta quella compiuta dai calcettisti guidati da mister Valentino. Doppia rimonta, a voler esser precisi. Poerio apre le marcature, ma poi gli ospiti ne fanno tre. Colpo da KO, se ne dedurrebbe, invece no: con orgoglio, la Viola del futsal ci mette tanto cuore per riprenderla; prima accorcia le distanze con Magliano, eppoi agguanta definitivamente il pareggio con Pittarano. Adesso sono 10 i punti in classifica per i viola, nella mischia di chi ambisce alla promozione, a meno 8 dalla prima Futsal Quarto.