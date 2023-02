Sport, manita del Casoria calcio

CALCIO – La Viola vola con la dirompenza che la contraddistingue. Al “San Mauro”, il Casoria annichilisce il Sant’Antonio Abate con un roboante 5-0. Contratta la prima mezzora di gioco, con le due squadre imbottigliate. L’unico lampo dei primi 30 minuti è del solito Liguori, è il palo a negargli la gioia del gol. Passato il trentesimo, ha inizio il festival del gol di impronta viola. È il pupillo Di Gilio ad aprire le marcature, seguito poco dopo dal raddoppio di Basso. A ridosso dell’intervallo, bomber Orefice sigla il tris. La ripresa delle ostilità evidenzia quanto gli ospiti di mister Di Nola siano incappati decisamente in una “giornata no”. La quarta rete è figlia dell’estro del 10 Liguori che insacca con un pallonetto delizioso. La manita arriva con la doppietta di Di Gilio. Il gruppo guidato da mister Perrella riesce, così, a conquistare altri tre punti fondamentali per la corsa alla D. Non era facile contro un avversario reduce da ben cinque vittorie consecutive. La Viola vola, scrivevo in apertura; ed è proprio così: i punti in classifica diventano 49, la distanza dalle inseguitrici si fa sempre più consistente (5 i punti in più rispetto alla terza), immutato invece il distacco (-3) dalla capolista Ischia.

CALCIO A 5 – Niente da fare. Lo Sporting Casoria perde per 2-3 contro il Real Agerola, lontano dalle mura amiche. Partita senza particolari slanci, a tratti soporifera. I padroni di casa si impongono, a fatica, con il minimo scarto; Milano, Avitabile, Cirillo, i marcatori di casa. I gol viola vedono la firma di Fiorillo e di Liotto. Seconda sconfitta consecutiva per i calcettisti di mister Valentino che avrebbero meritato, indubbiamente, qualche punto in più, in questo mese di gennaio rivelatosi beffardo. Ciò che consola, almeno, è la classifica. Lo Sporting Casoria è sempre al sesto posto, in piena zona playoff.