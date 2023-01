Sport, le sfide delle squadre casoriane

CALCIO – Sfida di alta classifica per la Viola del Sud. Allo stadio “San Mauro”, domenica 15 gennaio, ore 11.30, scenderanno in campo il Casoria di mister Perrella ed il Napoli United guidato da Diego Maradona Jr. Le due compagini sono entrambe al terzo posto, a quota 40 punti, precedute dal Pompei distaccato di un punto, e con la capolista Ischia a +3.

Partita valevole per la ventunesima giornata, terza di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sabato 14 gennaio, alle ore 17.30, trasferta per i ragazzi guidati dal coach Paglionico. Il Volley Casoria sarà ospite dell’Elisa Volley Pomigliano, nel “Pala Falcone” in via Giovanni Falcone, 27, in quel di Pomigliano D’Arco (Na). La distanza che intercorre, in classifica, tra i due team è davvero esigua. I padroni di casa hanno conquistato 18 punti a fronte dei 17, invece, conquistati dalla squadra viola. La zona retrocessione è lontana 6 punti.

Match valevole per la tredicesima giornata del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Sabato 14 gennaio, ore 15, impegno fuoricasa per i calcettisti di mister Valentino. Lo Sporting Futsal Casoria dovrà vedersela contro il Le 3P Arzano Friends. Appuntamento al “Toro Club” in Viale Delle Industrie ad Arzano (Na). I viola sono mediani in classifica con 15 punti conquistati fino ad ora. La prima posizione è una chimera, distante 12 punti; il penultimo posto, invece, è lontano 4 punti. Penultima posizione occupata proprio dal team arzanese. Sfida valevole per la dodicesima giornata del girone B/Campania di serie C2.