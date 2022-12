Sport, le sfide delle casoriane nel weekend

CALCIO – “Papà ma quale serie A?!, portami a vedere la squadra della mia città”, questo lo slogan promosso dai canali social del Casoria calcio. Sì, perchè la Viola del Sud sa di aver bisogno del calore e del supporto dei propri tifosi, per continuare a volare, per continuare a sognare. Ci sarà da vedersela contro l’Atletico Calcio dell’ex Di Michele. Appuntamento a domenica 4 dicembre, ore 11.30, tra le mura amiche del “San Mauro”.

Partita valevole per la quindicesima giornata del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Domenica 4 dicembre, alle ore 18, trasferta per i ragazzi di coach Paglionico. Il Volley Casoria sarà ospitato dall’Olimpia SBV Galatina (Lecce), nel palazzetto dello sport “Fernando Panico”, in via Chieti di Galatina.

Match valevole per la nona giornata del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Sabato 3 dicembre, alle ore 15, i calcettisti di mister Valentino ritorneranno in campo, dopo la pausa forzata causa rinvio, per affrontare la penultima in classifica. Lo Sporting Casoria ospiterà la Football Academy di Comiziano, nel centro sportivo “Funteam” di Casoria, in via Mauro Calvanese.

Incontro valevole per l’ottava giornata del girone B/Campania di serie C2.