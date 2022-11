Sport, le partite del weekend

CALCIO – Domenica 27 novembre, alle ore 14.30, trasferta in quel di Villa Literno per i ragazzi guidati da Gaetano Perrella. Allo stadio comunale “Vincenzo Tavoletta”, in via Castello di Villa Literno, sarà sfida tra la settima e l’ottava in classifica. Il Casoria, a meno 6 dalla capolista Ischia, dista soltanto due punti dai padroni di casa. I liternesi, allenati dall’ex Ciro Amorosetti, hanno ottenuto finora 24 punti grazie a 7 vittorie e 3 pareggi; soltanto 9 i gol subiti a fronte dei 15 segnati. La Viola del Sud, invece, ha un ruolino di 7 vittorie, un solo pareggio, e 5 sconfitte; 26 i gol realizzati, 19 quelli subiti.

Partita valevole per la quattordicesima giornata del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sabato 26 novembre, ore 18.30, appuntamento casalingo per i ragazzi di coach Paglionico. Il Volley Casoria ospiterà il Volley Club Grottaglie (Taranto), nel palazzetto di Giugliano in via Campopannone.

Match valevole per l’ottava giornata del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Sabato 26 novembre, ore 15, i calcettisti guidati da mister Valentino dovranno vedersela contro il fanalino di coda in classifica. Lo Sporting Casoria sarà ospite dello Sporting Stabia, nel Centro Sportivo Stabia Academy, in Strada Tavernola di Castellammare di Stabia.

Incontro valevole per la settima giornata del girone B di serie C2.