Sport, la viola del sud insegue ancora la vetta

CALCIO – Inarrestabile Viola del Sud. Al comunale di Arienzo, il Casoria supera per 3-0 la Maddalonese. Match mai messo in discussione, dominato dagli uomini guidati da mister Perrella apparsi decisamente superiori al cospetto di una squadra che ha dovuto far fronte anche ad una serie di indisponibilità. È al minuto 26 che si sblocca la partita: il difensore centrale Battaglia svetta di testa sugli effetti di un calcio d’angolo e mette in rete. Bastano altri quattro minuti per attendere il gol del raddoppio che arriva con Orefice. Il bomber viola ribatte in rete su respinta del portiere Cerreto messo in grossa difficoltà dal tiro dalla distanza di Basso. Dopodiché i padroni di casa provano invano a reagire; non si registrano particolari pericoli dalle parti di Caputo. Non solo, gli ospiti viola trovano anche la gioia del terzo gol con il subentrato Monaco, dopo due minuti dallo scoccare del novantesimo. Vittoria che consolida il secondo posto in solitaria. I punti ora sono 46, in virtù di 15 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. A +2 dalla terza posizione, a +3 dalle quarte. Il primo posto, occupato dall’Ischia, è a 3 punti di distanza.

CALCIO A 5 – Sconfitta che sa di amaro contro la capolista. Lo Sporting Casoria perde per 2-3 contro la Futsal Quarto, tra le mura amiche. Partita molto equilibrata e vissuta sul filo della tensione. Per gli ospiti vanno a segno Sacco (autore di una doppietta) e Trincone. Poerio e Laezza mettono la firma per i viola. Altra prova di valore per i calcettisti di mister Valentino che non riescono, però, a racimolare nemmeno un punto. Punti che in classifica restano 18.