Sport, impegni insidiosi per le squadre casoriane

CALCIO – Appuntamento in quel del comunale “Ugo Gobbato” per la Viola del Sud. Sabato 4 marzo, alle ore 15, il Casoria sarà ospite del Pomigliano. Trasferta insidiosa sì, ma nemmeno proibitiva, per capitan Rinaldi e compagni. I padroni di casa, sotto la guida di Lino Siciliano, sono coinvolti nella lotta per non retrocedere: quattordicesimi, in piena zona playout, a quota 29 punti. Per i calciatori di mister Gaetano Perrella, invece, il periodo – lo sappiamo – è di quelli ostici. Le due sconfitte consecutive, maturate contro Albanova e Ischia, hanno sensibilmente affievolito l’entusiasmo di tutto l’ambiente casoriano. Per lungo tempo secondi in classifica, sono scivolati in quarta posizione. Ma nulla è perduto. I pochi punti di distanza, che dividono le squadre nella zona alta, permettono di non sconvolgere completamente quelle che sono le proprie ambizioni. La zona playoff c’è tutta; ciò che si fa sempre più complicato è provare ad impensierire la capolista Ischia, distante 7 punti.

Partita valevole per la ventottesima giornata, decima di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sfida contro la prima della classe per i pallavolisti guidati da coach Paglionico. Sabato 4 marzo, alle ore 19, il Volley Casoria sarà di scena nella provincia leccese contro il BCC Leverano. La Viola del volley non se la sta passando bene, reduce da due sconfitte consecutive, è scivolata dall’ottavo al decimo posto. La zona retrocessione è comunque lontana di 6 punti. Certo è che l’avversario di turno non è dei migliori per poter riprovare il brivido della vittoria. Il team leccese, vera e propria corazzata del girone, è primo in classifica, in concomitanza con l’Allianz Galatone.

Match valevole per la diciottesima giornata, quinta di ritorno, del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Ritorno tra le mura amiche per i calcettisti di mister Valentino. Sabato 4 marzo, alle ore 15, lo Sporting Casoria ospiterà lo Sporting Stabia. Il team stabiese rappresenta il fanalino di coda del girone, con soltanto 6 punti racimolati lungo il proprio percorso. La Viola del futsal, invece, sembra aver spazzato via il momento “no”. Nonostante i soli due punti conquistati in cinque giornate, grazie alla vittoria di sabato scorso, frutto di una prova più che soddisfacente, ha ricominciato a seguire la scia delle pretendenti alla promozione, occupando l’ottava posizione, l’ultima valevole per l’accesso ai playoff.

Sfida valevole per la diciottesima giornata del girone B/Campania di serie C2.