Sport, impegni in trasferta per le squadre Casoriane

Il weekend di sport delle rappresentative di Casoria propone questi appuntamenti:

Per il campionato di serie B maschile di volley, il Casoria sarà impegnato nella difficile trasferta di Chieti. Con inizio alle 18.30 i casoriani cercheranno, così come è successo nel derby con il Meta, di muovere la classifica in chiave salvezza. Gli appassionati potranno seguire la diretta streaming della partita sulla pagina Facebook del Volley Casoria.

Impegno in trasferta anche per lo Sporting Casoria Futsal che per il campionato di serie C2 alle ore 15.00 sarà impegnato sul campo del Chiaiano.