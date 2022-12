Sport, il Casoria calcio ad un passo dalla vetta, volley e futsal sconfitte

CALCIO – La Viola del Sud non si ferma più. Il Casoria espugna il “Salvatore Calise” e batte 2-0 il Real Forio. Fischio d’inizio arrivato un’ora più tardi rispetto al programma iniziale, gli ospiti sono approdati sull’isola ischitana con mezzora di ritardo. L’avvio dei Viola è impattante, di quelli che mettono alle corde il malcapitato avversario; ma la prima occasione degna di nota è dei padroni di casa, con il legno colpito da Capone dalla distanza. La partita si fa nervosa e, più volte, il direttore di gara è costretto a richiamare i 22 in campo. La tensione è rimasta alta per lunghi tratti, a bizzeffe i confronti accesi. Al 22′ si sblocca il risultato su palla inattiva: Battaglia approfitta dell’errore di Delgado ed, al volo, trafigge il portiere Iandoli. Nei primi 45′ di gioco si registrano occasioni da una parte e dall’altra, senza però impensierire seriamente entrambi i portier, ad esclusione del 39′ in cui Orefice costringe alla prodezza Iandoli. La ripresa inizia con un rigore fallito dalla squadra di mister Perrella: Liguori non trasforma dagli 11 metri colpendo la traversa. I padroni di casa si impegnano per rimettersi in carreggiata, non riuscendovi. Liguori poi si fa perdonare all’ottantesimo, raddoppiando per i suoi con una punizione al limite dell’area. Nel finale, Zerlenga sfiora pure il terzo gol.

Sesta vittoria consecutiva per il Casoria, undicesima totale nel girone d’andata appena conclusosi. È secondo posto in solitaria, a quota 34 punti, a più 4 dalla terza Albanova, ad una sola lunghezza dalle prime Napoli Utd, Pompei e Ischia (con una partita in meno).

PALLAVOLO – Niente da fare per il Volley Casoria. I ragazzi guidati da mister Paglionico escono sconfitti, come da pronostico, per 1 set a 3, dalla sfida casalinga contro la N.V.G Joyvolley di Gioia del Colle (Bari). Resta un’ottima prestazione, soprattutto nei primi due set (il secondo dei quali vinto di misura), poi via via andata scemando, contro la quarta forza del girone H di serie B maschile. Ora i viola sono nel calderone di chi è immischiato nella lotta per non retrocedere, a quota 11 in classifica.

VOLLEY CASORIA-N.V.G. JOYVOLLEY 1-3 (23-25; 25-21; 18-25; 14-25)

CALCIO A 5 – Nona giornata da dimenticare per i calcettisti di mister Valentino. Il Futsal Vesuvio batte, in quel di Cercola, 7-3 lo Sporting Casoria e lo aggancia nelle zone basse di una classifica tutto sommato corta. A nulla sono valse la doppietta di Fiorillo e la realizzazione di Magliano. Una partita sorprendentemente senza storia. La zona promozione si fa lontana, ma nulla è ancora – fortunatamente – precluso.