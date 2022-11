Sport, i risultati delle squadre di Casoria

CALCIO – Il Casoria batte il Massa Lubrense per 3 reti a 0. Al “San Mauro” di Casoria, i Viola del Sud riescono ad ottenere la seconda vittoria consecutiva, la settima stagionale. Partita a senso unico, sin dalle prime battute. Palpabile la differenza tra le due compagini, con gli ospiti in grande difficoltà data anche la giovane età dei molti appartenenti alla rosa. Il primo gol viola arriva al 25’ del primo tempo con Orefice; per il raddoppio c’è da aspettare il minuto 65 ancora con Orefice in marcatura. Il terzo ed ultimo gol arriva all’ 80’ con capitan Rinaldi in realizzazione dagli undici metri. La squadra allenata da mister Gaetano Perrella continua spedita il proprio cammino, vincendo e convincendo. Ottavo posto, in piena zona playoff, a meno 6 dalla capolista Ischia, per il Casoria Calcio il cui obiettivo resta quello di condurre un campionato tranquillo. Sognare non costa nulla. Le prossime due partite saranno fondamentali per comprendere qual è davvero la dimensione del calcio casoriano.

PALLAVOLO – Ritorno alla vittoria per i ragazzi di coach Paglionico. Dopo le tre sconfitte consecutive nel giro di 6 giornate, alla settima arriva la quarta vittoria della stagione. Il Volley Casoria batte, in quel di Scampia, la Athena Volley per 1-3. Sfida vibrante e combattuta. Sembrava fosse confermato il periodo no dei nostri ragazzi, con il primo set conquistato dai padroni di casa; il secondo ed il terzo set, però, hanno spazzato via le ombre del recente passato: ne è venuta fuori una prestazione con la ‘p’ maiuscola, fatta di superiorità tecnica e di grande forza mentale. Il quarto ed ultimo set ha messo a dura prova le coronarie di chi ha assistito all’incontro, un finale al cardiopalma che fa felice il popolo viola. Il Volley Casoria si conferma squadra di alto valore per la categoria.

ATHENA VOLLEY-VOLLEY CASORIA 1-3 (25-17; 17-25; 17-25; 24-26).

CALCIO A 5 – Il Futsal Casoria perde per 3-5 contro il F.C. Atletico. Ritorno alla sconfitta per la squadra allenata da mister Valentino. I Viola non riescono ad uscire indenni dal palazzetto di Giugliano, dopo la bella vittoria di giornata scorsa contro il Plajanum di Chiaiano. A nulla è valsa la straordinaria prestazione di Magliano, autore di una tripletta. Brusca frenata per i calcettisti viola che, così, non riescono a tenere il passo delle altre presenti nelle zone alte della classifica del girone B di serie C2.